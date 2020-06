Quel cosmétique bio choisir ?

Parmi les nombreux produits biologiques pour la peau désormais disponibles en magasin ou en ligne, il est parfois difficile de pouvoir faire son choix. Afin de tirer le meilleur de ces moyens naturels pour soulager ou réparer votre peau, découvrez les informations importantes sur le sujet. Qu’est-ce qu’un produit de beauté cosmétique bio ? Pour trouver le meilleur d’entre eux, il est déjà important de comprendre ce que c’est.

Un cosmétique bio est un produit qui à été fabriqué avec des ingrédients d’origines biologiques, et non pas simplement naturels. Pour être qualifié de bio, selon les différents labels, il y’a plusieurs points à respecter :

• Fabriqué avec des produits issus de l’agriculture biologique

• Fabriqué avec des produits non toxiques et non nocifs pour l’humain ou l’environnement, qui ne sont pas d’origine animale

• Non testé sur des animaux

• Empreinte écologique minime

Il existe également d’autres points tels que l’écoemballage, l’utilisation d’encre végétales, etc…

Pourquoi choisir un cosmétique biologique ?

Les cosmétiques ou produit de beauté issus de l’agriculture biologique présentent bien des avantages comparés à leur cousins utilisant des produits chimiques ou non naturels :

• Ils ne provoquent pas de dessèchement de la peau ou d’effets secondaires notables

• Ils ne contiennent pas de produits toxiques ou nocifs, qui peuvent contenir des traces de pesticides

• Ils ne contiennent pas d’irritants ou de perturbateurs endocriniens ou encore de parabène

• Ils comportent des principes actifs naturels en plus grande quantité

En plus de respecter votre peau et votre organisme en appliquant sur votre épiderme des produits naturels et non nocifs, vous faites également le choix de respecter votre environnement et votre planète.

Comment sont-ils fabriqués ?

Avant de pouvoir être certifiés comme produits de beauté ou cosmétiques biologiques, ces produits doivent respecter des normes de production importantes, qui les différencient des produits que l’on qualifie de ‘naturel’. Ils doivent contenir au minima, selon les labels, entre 96 et 99% de produits issus de l’agriculture biologique, qui minimise sont impact sur l’environnement en appliquant une agriculture raisonnée et contrôlée.

Quel cosmétique bio choisir ?

Les laboratoires ASABIO sont reconnus dans ce le domaine du cosmétique bio pour leur qualité et leur efficacité. La gamme de produits ASABIO utilise pour ingrédients principaux l’huile de graine de chanvre, une des huiles naturelles les plus hydratantes, et le CBD, un cannabinoïde très en vogue pour son action sur l’épiderme.

Très complète, vous pouvez y retrouver les produits anti-âge, l’huile de massage, mais également des crèmes réparantes et hydratantes. Pour compléter leur action, chacun des produits proposent également d’autres principes actifs naturels et bien sûr biologiques reconnus pour leur efficacité sur la peau dans de nombreux pays à travers le globe : aloé Vera, citron de Sicile, rose musquée, beurre de karité, etc… 100 % biologiques, les produits de beauté de la gamme ASABIO représentent l’association naturelle parfaite de tout ce que la terre à pu mettre à notre disposition pour soulager, réparer et conserver notre peau.