Quel dosage pour les huiles de cbd  ?

Les avantages des huiles de cbd et même des autres produits dérivés de la molécule sont désormais connus de beaucoup de monde. Si de plus en plus de personnes sont enclines à en consommer pour soigner un mal ou un autre, la question du dosage demeure floue pour la plupart. Désirez-vous suivre un traitement basé sur l’huile de cbd ? Comment trouver le dosage adéquat pour vous ?

Faites une estimation selon votre poids

Lorsque vous consommez de l’huile de CBD, ce sont vos récepteurs endocannabinoïdes qui permettront son assimilation par votre organisme. Ces derniers subissent cependant des changements au fur et à mesure que votre physiologie évolue. Cela implique que les doses de cbd dont votre organisme aura besoin vont évoluer avec le temps. Il n’existe donc pas de dosage universel ou prédéfini.

La plupart du temps, il vous sera recommandé de prendre quelques gouttes de cbd. Cette posologie ne tient cependant pas compte de facteurs tels que :

la concentration en cbd de l’huile ;

votre poids ;

votre chimie corporelle ;

l’objectif de votre consommation.

Si vous vous sentez perdu quant à la quantité d’huile de cbd que vous devez consommer, vous pouvez faire une estimation qui prendra en compte votre poids. Plus votre masse corporelle est importante, plus votre organisme aura besoin de cbd pour que vous en ressentiez les effets. Ainsi, selon votre besoin, vous pouvez consommer entre 1 et 6 MG de cbd pour 5 kilos de votre poids. Si votre poids est de 70 kilos par exemple, un dosage journalier de 15 MG à 25 MG par jour devrait convenir.

Optez pour un dosage évolutif

De nombreux nouveaux consommateurs ont une fâcheuse tendance à ingérer l’huile de cbd en appliquant la posologie d’un proche à eux. S’il est recommandé de vous renseigner sur les éventuels effets du produit, les consommer de la même façon qu’une tierce personne n’est pas toujours la bonne solution. En effet, chaque organisme est différent et peut réagir aux produits différemment.

En plus de cela, au cours de votre existence, vous avez certainement eu à consommer certaines substances ou des médicaments en particulier. Tous ces produits ont participé à donner une chimie corporelle unique à votre organisme. Dans ce sens, la façon dont votre corps réagit au cbd que vous lui donnez peut être différente de celle d’autres consommateurs.

Afin de ne pas prendre de risque, commencez avec une consommation selon votre poids. Par la suite, vous pourrez augmenter progressivement les doses en restant attentif aux résultats.

Tenez compte de votre situation médicale

Le cbd peut être consommé en vue de soulager divers maux. La gravité de ces derniers pouvant varier, la dose d’huile de cbd peut également changer. Il paraît donc évident que votre situation médicale doit aussi déterminer le dosage de cbd qui sera le vôtre. Dans ce cas, identifier le dosage précis qu’il vous faut peut se révéler complexe.

La meilleure solution est alors d’en parler à votre médecin. Ce dernier pourra vous donner les meilleures recommandations et au besoin des contre-indications de consommation. C’est la meilleure alternative qui se présente à vous.