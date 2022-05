Quel niveau faut-il avoir pour devenir professeur particulier en Anglais ?

Pour de nombreux élèves, la langue anglaise est un mystère parfois difficile à percer. Des simples verbes irréguliers aux expressions idiomatiques en passant par les transpositions, c’est une langue passionnante et très imagée. En outre, c’est la langue par excellence à maitriser pour s’insérer sereinement dans le monde du travail. En effet, parler anglais ouvre de nombreuses portes aussi bien sur le plan personnel que professionnel : votre culture générale et votre capacité à communiquer n’en sont qu’élargies.

De ce fait, les cours particuliers d’anglais sont de plus en plus populaires auprès des grands ambitieux. Qu’il s’agisse de cours ponctuels avant un examen ou pour combler des lacunes plus importantes, il n’est pas rare que des professeurs particuliers soient appelés à la rescousse ! Vous aussi, vous souhaitez mettre vos connaissances en anglais à profit d’étudiants dans le besoin, mais l’envers du décor est encore trop flou ? Vous pouvez vous lancer dans l’aventure en vous inscrivant dès maintenant sur la plateforme des Sherpas !

Être prof particulier d’anglais implique toutefois d’avoir quelques bases. D’abord, des bases linguistiques, mais aussi des bases d’enseignement, qui vous permettront de véhiculer vos connaissances de la meilleure des manières. Voyons ensemble le niveau requis pour devenir professeur particulier d’anglais ; vous verrez ainsi si le métier est fait pour vous !

Un niveau linguistique irréprochable

Votre formation est déterminante

Vous pouvez en être certain : pour enseigner l’anglais, votre niveau dans la langue de Shakespeare doit être très élevé, si ce n’est irréprochable. Si vous êtes bilingue ou encore natif d’un pays anglophone, c’est un avantage considérable puisque cela vous confère une légitimité à enseigner. Vous pourrez transmettre vos connaissances très facilement, en rajoutant en supplément une dimension culturelle (us et coutumes de votre pays d’origine, expressions, perfectionnement de l’accent de votre élève…). Vous mettrez ainsi votre langue maternelle à l’honneur, et cela se ressentira dans vos cours !

Si vous n’êtes pas bilingue ou natif, vous pouvez tout de même enseigner : ce n’est pas réservé aux anglophones ! Seul prérequis : vous devez avoir un niveau impeccable (au moins C1 ou C2 selon le CECRL). C’est ici que votre formation entre en jeu. Un profil de professeur particulier issu d’une licence de langue étrangère du type LLCE, LEA, FLE ou simplement d’une fac de langues est directement priorisé par les élèves, qui recherchent avant tout une expertise dans le domaine. Si vous avez un profil plutôt scientifique mais que vous avez un niveau correct en anglais, ne vous sentez pas exclu : vous pouvez aussi enseigner, à condition de pouvoir convaincre vos futurs élèves de votre légitimité.

Selon les niveaux

Dans le cas où vous n’êtes pas totalement bilingue, vous pouvez le préciser dans votre annonce, et ainsi adapter le type de profil d’élèves que vous souhaitez. Par exemple, un professeur au niveau intermédiaire en anglais (entre B1 et B2) pourra enseigner les bases de la langue à des élèves allant de la primaire au collège, voire au début du lycée. Cela vous permettra dans un premier temps de vous faire la main, mais c’est aussi un très bon moteur. En effet, vous aurez peut-être envie d’aller plus loin au bout d’un certain temps, et de passer au niveau supérieur.

Quant aux professeurs bilingues ou natifs, ils ont l’opportunité d’enseigner à tous les profils d’élèves dès le départ. En effet, leurs connaissances sont très appréciées de tous les élèves, de la primaire au supérieur, pour les étudiants qui passent un examen (bac, concours, TOEIC…) voire aux adultes qui souhaitent perfectionner leur niveau.

Votre profil est aussi important

La manière dont vous vous vendez va aussi être déterminante. Vous devez montrer à vos futurs élèves que vous êtes capable de bien leur enseigner l’anglais, que vos alumni ont progressé grâce à vous. C’est là qu’est toute l’importance d’avoir une plateforme qui vous met en avant. Sur celle des Sherpas, qui met en relation des professeurs particuliers et des élèves dans le besoin, le prof peut se créer un profil qui présente :

Toutes ses compétences

Sa manière d’enseigner

Son niveau d’anglais

Ses précédentes expériences.

Vous pouvez aussi choisir d’enseigner en ligne ou à domicile, ce qui est un vrai plus, aussi bien pour l’élève que pour vous. En effet, cela évite les frais de transport pour les deux partis, et cela permet d’économiser du temps précieux.

Pourquoi devenir professeur particulier d’anglais ?

Un complément de rémunération

En général, les professeurs particuliers enseignent en parallèle de leurs études ou de leur activité professionnelle à plein temps. Les cours particuliers sont, en effet, une bonne manière de joindre les deux bouts tout en rendant service. En facturant les cours d’anglais en moyenne entre 15 et 20€ par heure et à raison de plusieurs heures et plusieurs élèves par semaine, les efforts des professeurs particuliers sont bien souvent récompensés ! D’autant plus que c’est vous qui fixez vos prix, vous pouvez donc moduler selon les prestations proposées, le niveau de votre élève ou le volume horaire demandé. Vous êtes libre de choisir le nombre d’élèves que vous suivez, les exercices que vous leur proposez, et surtout, vous avez le choix d’enseigner à votre manière.

Vous avez peur de ne pas avoir d’élèves ? Ne vous en faites pas, la demande est forte et vous vous ferez très vite un réseau. Si vous êtes convaincants, le bouche-à-oreille se chargera du reste…

L’expérience humaine

Toutefois, ce qui motive les professeurs particuliers, ce n’est pas que la rémunération. En effet, la dimension relationnelle entre aussi majoritairement en compte. Le fait de suivre un élève et de le voir progresser est déjà une véritable rémunération en soi. Vous aurez en plus une expérience à mettre en avant sur votre CV, et vous rencontrerez au cours de votre carrière des élèves qui vous toucheront particulièrement.

Si vous avez toutes les qualités requises et que vous avez du temps en plus de votre activité principale, inscrivez-vous dès maintenant sur une plateforme de mise en relation telle que celle des Sherpas ou mettez-vous simplement en avant sur un site de petites annonces et lancez-vous dans l’aventure !

