Quel prix pour un hébergement web LWS  ?

Depuis quelques années, la création d’un site web constitue un indispensable pour toute entreprise et tout particulier autonome. En effet, internet constitue aujourd’hui un outil moderne incontournable de communication et un levier très efficace pour accroitre sa notoriété, développer son image et générer des ventes.

Cela dit, la mise en place d’un site web de qualité nécessite le recours à un hébergement de qualité. Si les solutions sur le marché se sont multipliées au cours des dernières années, LWS reste un prestataire de choix pour profiter de services de qualité. Acteur important du domaine, l’entreprise propose des formules d’hébergement mutualisé à très bon prix. On vous en dit plus.

Les prix des hébergements mutualisés LWS

Tout comme la majorité des prestataires sur le marché, LWS propose à sa clientèle des services d’hébergement mutualisé, mais se démarque de la concurrence en proposant des solutions d’hébergement web au meilleur prix et des formules compatibles avec Linux et Windows. Grâce à cette spécificité, il devient beaucoup plus facile de choisir une offre adaptée à ses besoins et à la gestion de son projet. Toutefois, il convient de préciser que l’hébergement mutualisé Linux constitue l’une des meilleures options pour héberger son site web. Très simple à utiliser, il convient parfaitement à tout type de projet, grâce à ses différentes formules : Perso, Starter et Performance.

L’offre LWS Perso

La formule d’hébergement LWS Perso constitue la solution idéale et la plus appropriée pour créer ou héberger votre premier site et imposer très rapidement votre présence sur la toile. Elle convient particulièrement pour les particuliers et les débutants qui souhaitent créer un site de taille moyenne : vitrine de quelques pages pour la présentation d’un business ou d’une entreprise, petit forum, petit blog, etc.

L’offre d’hébergement LWS Perso constitue une solution assez complète pour débuter facilement sur internet. En effet, elle met à votre disposition tout le matériel nécessaire à la mise en place et à la gestion de votre site web :

Un nom de domaine gratuit de la forme www.votresite.com (avec les extensions les plus populaires comme .com, .fr, .be, .net, .org, .eu…) ;

Dix adresses e-mails professionnelles de type vous@votresite.com ;

Une base de données MySQL ;

100 Go d’espace disque, etc.

La formule inclut également plus de 15 logiciels de création de site web avec plusieurs modèles graphiques intégrés pour vous permettre de créer votre site internet en seulement quelques clics. Le plus intéressant, c’est que cette offre est accessible à un prix qui défie toute concurrence : 1,79 € TTC/mois grâce à une réduction exceptionnelle de 25 %.

La formule LWS Starter

Dans l’ensemble, l’offre LWS Starter constitue la solution d’hébergement idéale pour la majorité des sites web. Elle devrait convenir à plus de 75 % des sites internet de tout type : blogs, forums, boutiques en ligne, sites d’entreprise, utilisation de CMS, etc.

Cette formule répond à la fois aux besoins des débutants comme des professionnels, des particuliers comme des entreprises de petite ou de moyenne taille, des artisans, des clubs, des groupes et même des associations. De fait, elle propose toute une panoplie de services et de fonctionnalités avec les principaux outils pour assurer la mise en ligne de votre site internet : un nom de domaine gratuit (avec extension au choix), 150 adresses e-mails personnalisées, un espace disque de 250 Go, 25 bases de données MySQL, etc.

Bien évidemment, cette offre, à l’instar de la précédente, inclut plus d’une quinzaine de logiciels de création de sites. Très simples à utiliser, ces derniers vous permettent de mettre en place votre site web dans les moindres délais, même si vous ne disposez pas de connaissances techniques dans le domaine. Pour ce qui est du prix, le pack d’hébergement mutualisé LWS Starter est accessible à 4,19 € TTC/mois.

La formule LWS Performance

Comme son nom l’indique, l’offre d’hébergement mutualisé LWS Performance constitue une solution hébergée sur le serveur Linux et appropriée pour tout projet de grande envergure : blogs, boutiques de commerce en ligne, forums, etc. De fait, elle dispose d’une configuration PHP et d’une sécurité optimisée pour les sites les plus lourds. Bien évidemment, cette formule concerne aussi bien les débutants que les professionnels, qu’il s’agisse d’un particulier, d’une association, d’une grande entreprise ou d’un commerce de grosse taille.

Le pack LWS Performance convient parfaitement à toute personne qui désire s’imposer sur le web. Elle vous offre gratuitement deux noms de domaine avec l’extension de votre choix et permet une utilisation intensive du service e-mail. En effet, cette formule vous garantit l’accès à un nombre illimité d’adresses e-mails personnalisables, un espace disque illimité, un trafic illimité, des bases de données illimitées, etc.

En réalité, cette solution vous propose des ressources illimitées pour vous permettre de profiter d’un hébergement avec des performances optimales. Celles-ci s’accompagnent également de plusieurs logiciels de création de sites web pour créer facilement votre site internet et imposer très rapidement votre présence sur internet. Avec les différents outils proposés, créer, héberger et mettre en ligne votre plateforme devient un véritable jeu d’enfant. Question tarif, la formule LWS Performance est accessible au prix forfaitaire de 11,39 € TTC/mois.

Les caractéristiques générales des hébergements mutualisés LWS

LWS propose des solutions d’hébergement variées pour professionnel comme pour particulier. Au nombre de ceux-ci, l’offre mutualisée constitue une solution appropriée pour la majorité des projets, à condition de choisir la formule adaptée pour l’envergure de son site web. Quoi qu’il en soit, les packs d’hébergement mutualisé LWS (Perso, Starter et Performance) constituent des offres extraordinaires et complètes pour vous lancer sur le web en toute quiétude et marquer votre présence sans difficulté. En effet, chacun des packs proposés vous garantit un nom de domaine (jusqu’à deux pour la formule performance), des adresses e-mails personnalisées, un espace disque pour le stockage des données puis un certain espace d’hébergement. Il devient donc plus facile de gérer sa messagerie professionnelle et de développer son activité.

Au-delà de ces fonctionnalités de base, LWS vous offre un espace de stockage pour base de données MySQL ainsi que la dernière version de PHP. Vos données sont enregistrées sur des disques redondés qui permettent d’optimiser leur sécurité. Cette offre est accompagnée de plusieurs applications et logiciels, notamment SiteBuilder Pro, pour créer plus facilement votre site web.

Les offres d’hébergement mutualisé LWS sont également compatibles avec de nombreuses applications populaires :

CWS (WordPress, Joomia, Drupal, Spip…) ;

E-commerce (WooCommerce, PrestaShop, OsCommerce…) ;

Forum et blog (B2evolution, DotClear, Phpbb…) ;

Galeries (Gallery, Piwigo, Coppermine…).

Grâce à cette grande compatibilité, il devient beaucoup plus aisé de créer et d’héberger tout type de site web avec les formules LWS. Mieux, l’enseigne vous propose une interface intuitive, complète et facile à prendre en main pour vous aider à gérer plus facilement votre site web. Enfin, une équipe compétente d’experts et de professionnels est mise à votre disposition pour vous aider dans vos difficultés. Il vous suffit de vous tourner vous l’assistance technique pour obtenir satisfaction dans les moindres délais.

Présentation de l’enseigne LWS

LWS (Ligne Web Services) est une entreprise française créée en 1999 et spécialisée dans l’enregistrement de noms de domaines et l’hébergement de sites internet. Depuis sa création, l’enseigne vise à proposer des services performants, rapides, fiables et sécurisés, associés à un support technique de qualité.

De fait, l’hébergeur web LWS se base sur des serveurs montés par une équipe de techniciens compétents pour proposer une gamme variée de solutions qui s’adressent à tous : débutants comme spécialistes, particuliers et professionnels, associations, groupes, institutions publiques, clubs, etc.

Grâce à son expérience dans le domaine de l’hébergement web, LWS constitue aujourd’hui l’un des acteurs les plus importants du marché et le leader du marché français. En effet, l’enseigne exploite uniquement des ressources situées sur le territoire français, qu’il s’agisse de matériel ou du personnel. Les données des clients sont donc sécurisées sur des serveurs à la pointe de la technologie, situés en France. À ce jour, l’enseigne compte plus de 500 000 domaines ouverts pour plus de 280 000 sites web hébergés, preuve de son savoir-faire et de ses performances.

Si LWS connait aujourd’hui un tel succès, ce n’est sans doute pas sans raison. En effet, l’hébergeur français, de plus de 20 ans d’expérience, propose des solutions adaptées à tous les besoins avec un rapport qualité/prix/services exceptionnel et inégalé. Il propose des formules diverses à des tarifs qui défient toute concurrence, mais qui regroupent toutes les fonctionnalités indispensables à la mise en place et à l’hébergement de votre site web. Enfin, l’entreprise utilise des technologies de pointe pour garantir la sécurité de ses solutions d’hébergement et améliorer constamment ses produits afin d’optimiser la performance.