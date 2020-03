Quel rôle VPN jouer pour améliorer la sécurité numérique ?

L'augmentation du nombre de violations de données est devenue une préoccupation majeure même pour l'internaute ordinaire. En conséquence, nous avons tous pris conscience de la nécessité de maintenir la confidentialité en ligne. L'une des mesures promettant de vous protéger sur Internet est l'utilisation d'un réseau privé virtuel (VPN). Mais avant de vous précipiter pour installer l'un des nombreux VPN disponibles, il est important de comprendre ce qu'est un VPN, pourquoi vous en avez besoin, s'il est infaillible et d'autres moyens de rester en sécurité sur Internet.

Qu'est-ce qu'un VPN ?

Le service VPN vous permet de naviguer sur Internet en privé en masquant votre adresse IP. Il crypte également votre trafic Internet lors de son passage dans un tunnel sécurisé créé à partir de votre appareil vers un serveur distant. Cela signifie qu'un VPN peut masquer votre position géographique, vos données personnelles, votre historique de navigation sur le Web, vos habitudes de dépenses et vos activités sur téléphone mobile.

Initialement, les VPN ont été conçus pour les environnements professionnels afin d'aider une entreprise à utiliser une connexion réseau sécurisée. Mais avec les problèmes de cybersécurité d'aujourd'hui, ils sont devenus populaires et plus répandus.

Comment fonctionne un VPN ?

Un réseau privé virtuel fonctionne en vous donnant un accès crypté à un serveur informatique exploité par le fournisseur VPN. Comme mentionné ci-dessus, cette connexion vous permet de naviguer sur Internet en créant un tunnel sécurisé entre vous et Internet.

Si vous voulez une autre analogie, vous pouvez considérer Internet comme un nuage. Le tunnel sécurisé est la connexion sécurisée entre vous et le serveur distant. Lorsque vous téléchargez et ouvrez un client VPN (un logiciel qui vous aide à vous connecter à un serveur VPN), vous avez la possibilité de choisir parmi l'un des centaines / milliers de serveurs.

Ces serveurs sont situés partout dans le monde. Lorsqu'une sélection est effectuée, le tunnel crypté est créé entre votre emplacement et l'emplacement du serveur. Il existe plusieurs façons de construire ce tunnel, appelées « protocoles de connexion ». Certains de ces protocoles offrent une plus grande sécurité tandis que d'autres offrent plus de vitesse.

Une fois connecté au serveur VPN, vous accédez maintenant à Internet depuis l'emplacement du serveur, et non depuis votre emplacement physique.

Les fonctionnalités VPN les plus importantes

Connexion étanche

Vous ne voulez pas que vos informations soient divulguées sur Internet ouvert. De nombreux services VPN sont sous-développés, avec des failles de sécurité cruciales de ce type. Le meilleur VPN utilise les outils comme le niveau de cryptage 256 bit militaire et des protocoles de sécurité avancées comme OpenVPN pour assurer que la sécurité de leurs clients ne doive pas être compromises.

Vitesse de téléchargement illimitée

Lorsque vous regardez des vidéos, jouez à des jeux en ligne ou même simplement parcourez des sites Web, vous ne voulez pas de mise en mémoire tampon constante et de longs délais de réponse. Celles-ci sont associées à votre FAI qui limite votre connexion en raison de services VPN mal gérés et sans prise en charge.

Compatibilité des appareils

Si le VPN auquel vous vous inscrivez ne prend pas en charge l'appareil avec lequel vous accédez à Internet, à quoi ça sert ? Le VPN que vous choisissez doit garantir la sécurité de la connexion à tous les appareils avec lesquels vous vous connectez à Internet. Les routeurs sont d'excellents outils pour les réseaux privés virtuels, offrant une protection à tous les appareils connectés à travers eux.

L'interface utilisateur doit être simplement naviguée et fournir l'accès le plus facile à cette protection pour une large gamme d'appareils différents tels que Windows, iOS, Linux, Android, Apple, Firestick, PS4, etc.

Meilleur Service VPN

Après avoir utilisé de nombreux services VPN au fil des ans, nous vous recommandons fortement d'utiliser PureVPN. Leur politique de confidentialité, leurs applications VPN et leurs serveurs offrent plus de confidentialité avec zéro log conservé en ligne. Cela aide également à disposer de la meilleure protection antifuite d'adresse IP de l'industrie.

Les serveurs PureVPN fournissent également une bande passante illimitée et de vitesses de téléchargement rapides. Ainsi qu'une interface de sécurité très facile et conviviale à utiliser. Leur engagement envers le service client semble le meilleur parmi tous les fournisseurs VPN que nous ayons jamais essayés. PureVPN permet même de protéger en même temps un nombre illimité d'appareils sur votre compte.

Avec la garantie de remboursement de 31 jours de PureVPN, vous n'avez rien à perdre. C’est-à-dire, vous pourrez être rembourser vos argents en toute moment si vous n’êtes pas satisfait de leur service. Le service client de PureVPN travaille 24/7 sans arrêt pour ressourdre vos problèmes instantement.