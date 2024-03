Quel usage pour un abri de jardin ?

Vous avez envie d’agrémenter votre extérieur d’un abri de jardin ? Toutefois, vous ne savez pas à quel usage le consacrer ? En fait, selon sa taille et son aménagement, votre cabane de jardin peut avoir des utilisations très différentes. Je vous propose de découvrir toutes les possibilités de cet aménagement extérieur dans cet article.

Un abri de jardin pour servir d’espace de stockage

Souvent, l’abri de jardin a pour vocation à servir de rangement d’appoint. En effet, de nombreux accessoires y trouveront une place : votre outillage, vos accessoires d’extérieur ou votre mobilier de jardin.

Ainsi, choisissez la taille de votre cabanon de jardin selon ce que vous devez ranger :

5m2 suffisent pour stocker vos outils de jardin ou de bricolage, votre vélo ou votre barbecue ;

Entre 6 et 10m2, l’abri pourra accueillir des outillages plus imposants, votre tondeuse ou votre salon de jardin ;

Au-delà de 10m2, vous avez un grand espace de stockage pour placer les affaires qui ne tiennent pas forcément à la maison. Bagages, skis, matériel de sport, et divers souvenirs pourront y être rangés dans des boîtes, sur des étagères, ou accrochés au mur.

Découvrez toutes les tailles d’abris de jardin disponibles sur www.gammvert.fr/c/abri-de-jardin.

Un abri de jardin pour servir d’atelier

Si vous êtes un bricoleur né, vous avez sans doute envie d’avoir un coin rien qu’à vous. Faire un atelier dans un abri de jardin est une bonne idée.

Une cabane de 6 à 15 m2 vous procure un espace à aménager selon vos besoins :

Placez des crochets au mur pour suspendre les outils. Cela prend moins de place et évite que les enfants ne les manipulent !

Prévoyez des étagères et des boîtes en plastique pour ranger vos fournitures ;

Ajoutez un établi pour avoir un véritable plan de travail.

Si vous êtes adepte des loisirs créatifs, votre cabane de jardin sera l’endroit idéal pour ranger tout votre matériel et créer en toute tranquillité. Que vous soyez adepte de relooking de meubles anciens, de crochet ou de scrapbooking, vous aménagerez cet espace à votre image.

Prévoyez un abri avec une ouverture pour bénéficier de la lumière nécessaire au bricolage. Il existe de nombreux modèles munis de fenêtres et de portes vitrées.

Une cabane de jardin pour vos enfants

Tous les enfants rêvent d’avoir leur propre cabane ! Pour leur faire plaisir, offrez-leur un chalet de jardin. Une petite maison rien qu’à eux où organiser leurs jeux en toute autonomie. Bien sûr, il faut veiller à ce que ce lieu soit parfaitement sécurisé.

Vous n’avez pas besoin d’acheter une très grande cabane. Privilégiez un petit espace avec une fenêtre pour qu’ils puissent observer l’extérieur. Ils seront aux anges. Ce sera l’occasion idéale de leur faire ranger leurs jouets d’extérieur dans un espace qui leur est dédié.

Un coin pour se détendre

Avec les beaux jours, mon envie d'aménager mon espace extérieur revient à vitesse grand V. J’aime pouvoir m’asseoir et simplement profiter du jardin, lire dehors ou recevoir des amis. Pourquoi ne pas créer un bel endroit où se détendre autour d’un abri de jardin ?

Certaines cabanes ont un auvent ou peuvent être affublées d’une petite terrasse. Elles peuvent aussi recevoir des supports pour plantes grimpantes et prendre place dans un coin de verdure. De quoi organiser de bons moments de détente ! Rangez vos chaises longues, coussins et autres accessoires dans votre cabanon de jardin. Vous les sortirez pour vous installer au soleil !

Une véritable pièce de vie supplémentaire

Vous avez toujours rêvé d’avoir une pièce en plus ? Alors, la façon la plus simple de réaliser ce rêve est d’acquérir un grand abri de jardin. Un modèle de 15 à 20m2 vous permettra de créer une pièce d’appoint sans agrandir votre maison.

Installer une cuisine d’été, un salon cosy ou une chambre d’ami, c’est tout à fait possible. C’est une solution économique et efficace. Vous pourrez placer des meubles dans votre abri de jardin et le décorer selon vos envies.

Cependant, quelques aménagements supplémentaires seront nécessaires :