Quelle est la meilleure cigarette électronique pour débutant  ?

La cigarette traditionnelle semble bien être en train de disparaître au profit de la cigarette électronique. Pour certaines personnes, cette dernière est d’ailleurs l’alternative la plus réussie pour passer du statut de fumeur à celui de non-fumeur. Si vous venez à peine de faire vos premiers pas en ce qui concerne l’utilisation de ce gadget, ces quelques éléments vous aideront à dénicher la cigarette électronique qu’il vous faut réellement.

Une cigarette de faible résistante

La cigarette électronique se définit souvent à la puissance de sa résistance. La résistance est encore appelée coil. Il s’agit d’un composant localisé dans le clearomiseur de l’e-cigarette. Son rôle est de s’opposer à la circulation du courant électrique.

Sa valeur est exprimée en ohms. La meilleure cigarette électronique pour débutant est celle dont la valeur est supérieure à 1 ohm, car les résistances en dessous de 1 ohm chauffent plus rapidement et plus fortement l’appareil. Cela ne conviendrait bien évidemment pas à un fumeur débutant qui a besoin du moins de fumée possible.

Une cigarette avec une grande autonomie

Le fumeur débutant a besoin d’un contact permanent avec la cigarette électronique. Pour cela, il lui faut un dispositif d’une grande autonomie. Cela lui évitera des recharges trop rapprochées.

Par conséquent, le choix doit s’effectuer en fonction du nombre de mAh de la batterie. Plus il est élevé, plus l’autonomie l’est. Normalement, pour un débutant, celle-ci ne doit pas être en dessous de 2200 mAh.

Une cigarette électronique de bon format

Sur le marché, trois différents formats vous sont proposés :

le format box ;

le format Pod ;

le format en kit.

Les cigarettes électroniques sous forme de box étaient à la base, destinées aux gros fumeurs. Avec le temps, les fabricants ont fini par les adapter à tous les profils. Ces e-cigarettes disposent désormais d’une meilleure polyvalence, d’une excellente ergonomie et d’une grande autonomie.

De leur côté, les e-cigs Pod sont simples et faciles d’utilisation. Elles sont discrètes et se glissent aussi bien dans une poche de pantalon que dans un coin de sac à main. Les saveurs d’e-liquides peuvent être interchangées en un clin d’œil et elles produisent très peu de vapeur. D’ailleurs, ce sont les modèles d’e-cigarettes les plus recommandés à un fumeur débutant.

Quant aux cigarettes électroniques en format kit, il s’agit de combinaisons élaborées par chaque commerçant ou charque marque en fonction du profil du fumeur. Elles comprennent souvent le nécessaire pour des vapes personnalisées.

Une cigarette avec un drip-tip étroit

Le drip tip n’est rien d’autre que l’embout de l’e-cig que l’on introduit dans la bouche pour l’aspiration de la vapeur. Un drip tip étroit est relié à une inhalation indirecte ; méthode classique d’aspiration de la fumée.