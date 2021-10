Quelles sont les solutions pour éviter le surendettement ?

Après les problèmes sociaux et financiers résultant d'un an et demi de pandémie, auxquels s'ajoute la crise actuelle de pénurie de certaines matières premières qui renchérit le coût de la vie, de nombreuses familles françaises ont été ou sont obligées de s'endetter pour continuer à vivre. Cela a entraîné une augmentation du nombre de prêts ou l'incapacité de faire face à toutes les dépenses qu'ils étaient auparavant en mesure d'assumer. C'est pourquoi il est encore plus important qu'il y a quelques années de prendre des mesures pour éviter le surendettement. Nous expliquons brièvement ci-dessous trois solutions simples qui vous aideront si tel est votre cas.

1. Définir un budget mensuel et établir des priorités

La première étape pour éviter le surendettement est d'essayer d'éviter autant que possible toutes les dépenses que nous ne pouvons pas nous permettre. En ce sens, la première chose que nous devons nous efforcer de faire est de contrôler l'argent dont nous disposons et la façon dont nous le dépensons.

Pour parvenir à ce contrôle, le plus judicieux est d'établir un budget mensuel, en fonction de l'argent dont nous disposons et des dépenses qui sont nécessaires et auxquelles nous ne pouvons renoncer. Il existe de nombreuses façons de le faire, notamment de nombreux modèles disponibles dans Microsoft Excel ou Google Sheets. Faites un premier modèle et vous pourrez ensuite l'utiliser pour le reste des mois avec de petites modifications.

Lorsque vous établissez votre budget mensuel, placez en premier lieu les dépenses essentielles (crédit, électricité, eau et gaz, alimentation, transports, etc.) Mais n'oubliez pas d'inclure également vos dépenses de loisirs et celles de votre famille. Si le budget est trop serré, vous devrez privilégier certaines dépenses par rapport à d'autres et chercher des alternatives pour dépenser moins sur les aspects plus secondaires.

2. Rachat de crédit

Une fois que vous avez établi votre budget, il est temps de réduire les dépenses autant que possible, de préférence sans devoir renoncer à des choses importantes dans votre vie. Pour parvenir à cette réduction des dépenses, la meilleure option est probablement de recourir aux services d'un courtier en rachat de crédit.

Grâce à cette opération de refinancement de vos dettes ou d'unification de celles-ci, vous pourrez économiser jusqu'à 60% de vos dépenses mensuelles. Ce n'est pas un chiffre insignifiant. Les étapes sont très simples. Tout d'abord, vous devez fournir vos informations. Cette étape se fait de manière totalement sécurisée, sans aucun danger pour vos données. Ensuite, l'entreprise compare les meilleurs courtiers en rachat de crédit et vous propose la meilleure option. Enfin, ils vous accompagnent dans le processus jusqu'à ce que vos crédits soient regroupés.

3. Prenez soin de votre consommation et consultez les offres

Enfin, la dernière grande action à entreprendre pour éviter le surendettement est de réduire au maximum votre consommation. Cette réduction peut être réalisée par des gestes simples du quotidien, comme acquérir de meilleures habitudes en matière d'économie d'énergie ou vérifier constamment les offres les plus importantes sur les choses pour lesquels vous dépensez le plus d'argent.