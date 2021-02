Quelques activités écologiques à faire pendant les vacances

Bien que nous sommes toujours sous tension avec la crise sanitaire, rien n’empêche de penser au futur et aux vacances. A un moment donné, une fois la vaccination bien avancée vous pourrez à nouveau profiter des vacances !

Il s'agit de la meilleure période pour se relaxer et se déconnecter du train-train quotidien. Désormais, il est possible de profiter de vos vacances tout en restant écoresponsable. Alors quelles sont les activités à privilégier ?

La promenade à vélo

Tout d’abord, la promenade à vélo n’est pas une épreuve sportive, ni une compétition. C’est une activité qui allie plaisir, liberté et respect de l’environnement.

Le vélo est une activité avec un impact positif double, sur l’homme lui-même et sur la nature. En effet, se promener à bicyclette permet à toute la famille de contempler pleinement le fin fond de la nature et de découvrir de nouveaux paysages. Une façon d’apprécier la beauté de la nature tout en la respectant. Le vélo joue également un rôle curatif. Il réduit entre autres le stress, diminue le risque des maladies cardiaques et résout les problèmes de diabète. Il permet aussi de perdre du poids de façon raisonnable.

D’autre part, la pratique du vélo contribue au respect de l’environnement. Le vélo est une des alternatives efficaces à tous véhicules polluants.

Faire de la randonnée

En vacances, faites aussi de la randonnée pour contribuer à la protection de l’environnement. En général, il s’agit d’une longue marche, d’une promenade à travers les montagnes, les collines, les champs, et/ou la forêt. Ainsi, c’est la meilleure façon de découvrir la nature dans sa diversité et de se détacher des réseaux sociaux, des jeux de casino online et de vos écrans. En plus, c’est une activité permettant de faire travailler tous les muscles du corps et le rythme cardiaque, selon le niveau du randonneur et le choix du terrain.

Visiter une ferme

Visiter une ferme est aussi une idée à considérer pour des vacances écolo. Ce genre de sortie en famille donne la possibilité à tous les membres de découvrir le monde rural, les différents animaux, les arbres fruités, et aussi de déguster des produits fermiers biologiques. Plusieurs types d’hébergements, comme les campings aménagés ou les chambres d’hôtes proposent ce type de service.

Du côté des activités, certaines fermes sont déjà aménagées et équipées pour toutes sortes d’animations et d’activités. Elles proposent, entre autres, des soirées de dégustation, de la randonnée, des pique-niques. Elles disposent également de terrains multisports, et parfois d’une piscine ou d’un jacuzzi. Tout cela à ciel ouvert et en pleine nature.