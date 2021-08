Quels sont les principaux artisans intervenant dans la construction d’une maison  ?

Quand vous décidez enfin de concrétiser votre rêve de construire votre maison, il est recommandé de solliciter les compétences de professionnels qualifiés. En réalité, la construction d’une maison est un projet à part entière qui nécessite l’intervention de plusieurs artisans et professionnels de différents corps de métiers. Il peut s’agir de vitriers, de plombiers, de charpentiers et bien d’autres. Découvrez ici les principaux artisans qui interviennent dans la construction d’une maison.

Les principaux artisans pour la construction

Si vous avez un projet de construction de maison, il est important de faire intervenir différents corps de métiers. Ce sont eux qui assureront la qualité du bâtiment à construire. Ces artisans se distinguent généralement en deux grandes catégories. Les artisans d’œuvres primaires et les artisans d’œuvres secondaires. Les premiers sont les principaux acteurs qui s’assurent de la mise en place proprement dite de la construction et de sa stabilité. Les seconds s’assurent des travaux d’aménagement et d’équipement et par conséquent de l’embellissement et de la finition du bâtiment. Ce blog décoration vous permet de mieux vous orienter dans le choix de ces artisans secondaires.

Les artisans pour les travaux primaires

Ces artisans sont principalement : l’architecte, le géologue, le géomètre, le constructeur (maçon), le charpentier, le plombier, l’électricien, le couvreur, le plaquiste, le plâtrier, etc.

Les artisans pour les travaux secondaires

Les artisans secondaires ne sont rien d’autre que ceux qui ont la charge de finaliser les travaux et de peaufiner l’allure de la maison. Ce sont entre autres le peintre, le chauffagiste, le façadier, le staffeur, le carreleur, le parqueteur, le chauffagiste, le climaticien, le moquettiste, le fumiste, le décorateur d’intérieur, l’aménagiste, le vitrier, le pisciniste, le jardinier, etc.

Comment choisir les artisans ?

Pour éviter les diverses déconvenues lors de la construction de vos chantiers, il est important de savoir choisir les bons artisans ou professionnels. Ce sont ces derniers qui vont assurer un bon rendu au bâtiment et surtout sa tenue. Cependant, il n’est pas aisé de choisir au premier coup les bonnes personnes. Pour ce faire, vous pouvez confier la construction à une entreprise reconnue. Cette dernière prendra en charge la construction de A à Z. Vous pouvez également engager des professionnels indépendants. Vous pouvez visiter ce site pour aider à trouver des artisans sur internet. Par ailleurs, voici quelques conseils pour bien vous y prendre :

Se renseigner sur l’artisan ou l’entreprise et vérifier qu’il est enregistré au registre légal des métiers ;

ou l’entreprise et vérifier qu’il est enregistré au registre légal des métiers ; Vérifier s’il est immatriculé , s’il possède des assurances obligatoires ou encore s’il est agréé RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) ;

, s’il possède des assurances obligatoires ou encore s’il est agréé RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) ; Vous rendre au lieu de travail de l’artisan pour avoir une idée de sa manière de travail ;

pour avoir une idée de sa manière de travail ; Demander plusieurs devis afin de faire une comparaison ;

afin de faire une comparaison ; Écouter les recommandations des proches ou des personnes qui se sont offerts déjà les services du professionnel ;

des proches ou des personnes qui se sont offerts déjà les services du professionnel ; Évitez de priser les prix trop alléchants ainsi que les artisans qui demandent le paiement au début des travaux, etc.

En somme, plusieurs corps de métiers sont sollicités pour la réussite d’un projet de construction. Pour votre construction, vous devez choisir les meilleurs. À cet effet, vous pouvez recruter des entreprises spécialisées ou recourir aux services de professionnels indépendants.