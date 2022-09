Quels sont les secrets d’un couple heureux et qui dure ?

10 ans noces d'étain, 20 noces de porcelaine, 30 ans noces perles, 40 ans noces d'émeraude, 50 ans noces d'or, les décennies défilent et s'ajoutent au compteur, mais peu de couples parviennent à faire durer leur union si longtemps en totale harmonie. Vivre à deux ce n'est pas une chose facile, et ça, tout le monde vous le dira. Avoir une relation épanouissante, cela demande du travail.

Avoir des fondations solides

Faire le choix de la vie de couple, c'est aussi prendre conscience que l'on forme une équipe. L'autre est un partenaire, il est le copilote de notre vie ensemble et il est donc primordial d'établir sa relation sur de bonnes bases. La confiance est l'élément-clé de toute relation heureuse et qui dure, c'est elle qui permet au couple de ne pas se laisser étouffer par la jalousie et la méfiance.

Être amis, c'est souvent la réponse donnée par les mariages heureux et qui font preuve de longévité. L'amitié au sein d'un couple crée une affection et un lien au-delà de la passion et du désir, deux paramètres fluctuants et parfois mis à rude épreuve par la vie. Enfin, la tolérance, la bienveillance et la patience, sont, eux aussi, des facteurs primordiaux. Accepter et comprendre la différence de l'autre, dans ces faits et gestes, c'est faire preuve de maturité et c'est garantir d'être dans le non-jugement.

Entretenir la flamme

Rares sont les couples qui ne sont jamais confrontés à quelques embuches en matière de sexualité. Pourtant, rien de dramatique, bien au contraire. Les envies et les besoins évoluent, les libidos de chacun ne sont pas toujours raccord avec celle de l'autre, tout cela est tout à fait normal. D'ailleurs, certains couples s'épanouissent également très bien en l'absence de sexe. Désirer l'autre après de nombreuses années demande parfois un petit coup de pouce. Que ce soit en faisant monter le désir au travers de sextos, en adoptant des jeux de rôle, en utilisant de sextoys ou tout simplement en s'apprêtant et en prenant soin de soi, pimenter sa vie sexuelle peut prendre autant de formes qu'il n'existe couple.

Casser la routine

Faire le ménage et les courses, préparer le repas, payer les factures et s'atteler aux tâches administratives, vérifier l'entretien de la voiture, etc., sont autant de tâches quotidiennes auxquelles personne n'échappe, mais qui contribuent à instaurer une routine écrasante. Avoir des loisirs, à deux, mais aussi et surtout, seul, permet de s'échapper de son quotidien en s'accordant un moment de plaisir. Prendre du temps pour son couple, en organisant des moments privilégiés et nouveaux, est l'occasion de redécouvrir l'autre. Weekend en amoureux, sortie au restaurant, visite d'une exposition, activité à sensations fortes, ateliers culinaires, tout est possible.

Ouvrir le dialogue

Les disputes, l'incompréhension, la difficulté à échanger : instaurer le dialogue peut être occasionnellement compliqué. Pour continuer de s'épauler et de s'écouter, il peut être nécessaire d'aller consulter un professionnel tel qu'un thérapeute de couple. Ce dernier saura vous donner les clés pour désamorcer les situations de tensions et les potentiels conflits qui pourraient émerger. En créant un espace sécurisant, il vous permettra à vous et à votre partenaire de vous exprimer sans jugement et sans retenue.