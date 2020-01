Qui sont les grands gagnants de la grève des transports à Paris ?

Bien que de nombreux professionnels aient été pénalisés par la grève des transports, certains d'entre eux ont pu tirer de plus grands bénéfices que d'habitude. Après un mois et demi de grève des transports qui ont perturbé la routine des Parisiens, le mouvement contre la réforme des retraites a permis a quelques professionnels de tirer avantage de la situation.

Les sociétés de taxi et de VTC

Les conducteurs de taxis indépendants affirment que le mois passé a été fructueux. Avec l'immobilisation des transports publics, les lignes comme celle du CDGVAL ont été fortement perturbées et l'accès aux terminaux d'aéroports était plus difficile. Ainsi, en décembre et début janvier, les ramassages ont quasiment doublé, si on compare aux années précédentes. C'est en général une période calme pour les taxis et VTC, au vu des départs en vacances des Parisiens.

Cette année, les taxis ont été pris d’assaut et il fallait réserver sa course plusieurs jours à l'avance. Lorsqu'il n'y avait plus de véhicule disponible, les habitants de Paris se tournaient vers les sociétés de véhicules avec chauffeur, comme Kapten ou Uber, malgré l'instabilité des tarifs qui augmentaient avec la forte demande.

Les deux roues très plébiscités

Avec la hausse de trajets en taxis, les rues de Paris se retrouvaient fortement encombrées. Ainsi, le nombre de Parisiens en scooter, trottinette ou vélo électrique a augmenté d'un coup. Les sociétés de location qui proposent des appareils de mobilité urbaines, font donc partie des gagnants de la grève contre la réforme des retraites. Un des loueurs de trottinettes électriques à Paris, affirme avoir enregistré 8000 nouveaux utilisateurs dès le premier jour de la grève, puis environ 4000 par jour, suite à cela. Par conséquent, l'entreprise a vu son taux de location monter jusqu'à 75 % de plus que d'habitude, soit 120 000 locations, les jours de manifestation.

Les entreprises de livraison de repas

En décembre, les commandes de Deliveroo ont augmenté de 20 % au sein même de la capitale. Cette hausse s'explique par la difficulté à circuler dans les rues de Paris. Les habitants optaient alors pour la livraison de repas à domicile, afin de ne pas perdre de temps dans les bouchons, pour se rendre en courses, ou au restaurant. Certains petits commerçants, comme les boulangers, ont également vu leur chiffre d'affaires grimper en flèche.

On voit aussi une répercussion dans le domaine de la santé. En effet, les fabricants R-Pur qui commercialisent des masques anti-pollution, ont enregistré une hausse de 30 % de leur volume de ventes. En outre, Medadom, start-up spécialisée dans les téléconsultations médicales, a constaté que depuis le début de la grève, 50 % de consultations en lignes supplémentaires ont été enregistrées.