Réaliser un investissement locatif à distance, c’est possible, et rentable !

Vous souhaitez réaliser un investissement de qualité dans l’immobilier ? Mais vous ne savez pas par où commencer ? Pas de panique : des sociétés d'investissement locatif comme Ever Invest sont là pour vous accompagner.

De telles sociétés viennent en aide aux particuliers et aux professionnels afin de leur permettre de réaliser des investissements immobiliers locatifs durables et rentables, avec l'objectif de se constituer un patrimoine. Elles assurent un accompagnement complet tout au long du processus d’investissement (acheter pour louer) en location meublée, que ce soit pour une colocation, un immeuble de rapport ou un studio.

Une fois que vous avez fourni vos critères de budget (prix d'acquisition et ensemble des frais), d’emplacement, de revenus locatifs et de rentabilité, ces sociétés d'investissement sélectionnent les meilleures opportunités d’achat. Pour vous, c'est un gain de temps et d’argent assuré ! Vous profitez d'avantages fiscaux (pour défiscaliser) et de niches fiscales telles que le LMNP (Loueur en Meublé Non Professionnel), le LMP, qui optimisent votre taux de rentabilité et votre Cash-Flow.

Au final, quelle que soit votre localisation à travers le monde, ces sociétés d'investissement prennent en charge la recherche de votre bien immobilier, la gestion administrative du dossier, les questions de financement et le suivi des travaux d’aménagement en optimisant votre rendement locatif.

Pourquoi ne pas investir dans le crowdfunding immobilier ?

Plutôt que d'acquérir un bien en direct, les particuliers et les professionnels peuvent investir collectivement dans des projets de promotion immobilière et partager la marge dégagée lors de ces opérations. Pour l’investisseur, c’est une nouvelle expérience de placement et une manière de diversifier son portefeuille. Pour les professionnels de l’immobilier (aménageur, promoteur, marchand de biens), cela permet de compléter le financement de leurs opérations auprès d’investisseurs privés et d'accélérer ainsi leur croissance.

Ces professionnels sont sélectionnés grâce un processus d’audit rigoureux pour vous proposer des opportunités d’investissement qualifiées avec des objectifs de rentabilité entre 8% et 12% par an, ainsi que des horizons d’investissement entre 12 et 36 mois. Le crowdfunding immobilier est de nos jours très prisé par les investisseurs. En effet, les plateformes spécialisées dans le financement participatif ont collecté près de 101 millions d’euros en 2017, soit une hausse de 83 % par rapport à 2016. Et, au premier semestre 2019, 129 millions d’euros ont été collectés (+108 %) pour financer 214 projets (+70 %) sur le marché du financement participatif immobilier.

Comment choisir une plateforme de crowdfunding immobilier quand on est investisseur ?

D'abord, optez pour une plateforme de crowdfunding immobilier agréée. L’agrément CIP (conseiller en investissement participatif) atteste du sérieux et la fiabilité d’une plateforme de crowdfunding immobilier. Misez donc de préférence sur un acteur doté de cet agrément délivré par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Pour vérifier qu’une plateforme de financement participatif immobilier dispose d’un agrément, c'est très simple : il vous suffit de faire une petite recherche sur son site. Rendez-vous sur la page d’accueil et trouvez le macaron de la Marianne ; il se situe le plus souvent en bas de page.

Renseignez-vous aussi sur la plateforme et son équipe. Soyez attentifs au nombre de projets financés, à la réussite des programmes proposés, et à la réalisation des performances annoncées. En effet, le nombre et la diversité des projets soumis indiquent clairement le sérieux de la plateforme. C'est pourquoi il est pertinent d’investir sur un site qui offre un large panel de projets. Cela vous permettra d'ailleurs de diversifier vos placements financiers.

Privilégiez une plateforme dont l’équipe possède des compétences relatives au secteur de l’immobilier, et, plus précisément, dans la gestion des programmes de promotion immobilière. N'hésitez pas à exploiter les informations disponibles sur le site. Effectivement, les plateformes présentent en général dans leur page d’accueil l’historique de leurs activités (appelé "track record").

Parmi les principales plateformes de crowdfunding immobilier, citons Anaxago, qui, après s’être attaqué au marché de l’equity et des startups, a développé le financement des opérations immobilières, devenant ainsi un des leaders de ce marché. Anaxago a un bon track record pour du crowdfunding. Ainsi, les équipes d’investissement et de gestion d’Anaxago Capital reposent sur le track record du groupe Anaxago avec plus de 110 millions d’euros investis dans près de 200 participations.

Photo : "Money !" by olivierterrier is licensed under CC BY-NC 2.0