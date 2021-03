Réductions et bons : Les grandes surfaces font preuve de solidarité avec les étudiants

Face à la crise sanitaire, les étudiants français sont de plus en plus nombreux à tirer la sonnette d’alarme. Et les images de dizaines d’étudiants faisant la queue pour récupérer de l’aide alimentaire ont ému les français.

Mais aussi les enseignes de la grande distribution qui ont décidé de faire preuve de solidarité et de soutenir les milliers de jeunes qui se retrouvent dans une situation financière difficile.

Qu’il s’agisse de pur philanthropisme, ou d’un moyen de fidéliser de futurs consommateurs en puissance, ces initiatives permettent de remplumer le pouvoir d’achat étudiant, en berne depuis plusieurs mois.

Casino lance une triple initiative pour venir en aide aux étudiants

Les magasins Casino proposent depuis le 10 février dernier 3 actions distinctes en direction des étudiants, et plus généralement des jeunes français fragilisés par la crise.



Pour commencer, l’enseigne leur offre jusqu’à la fin de l’année scolaire une remise de 10 % sur tous les produits de sa marque distributeur ;

L’enseigne lance également des opérations de collecte afin d’aider les associations étudiantes qui proposent des aides alimentaires. Les clients de l’enseigne seront ainsi invités à acheter des coupons alimentaires de 2, 5 ou 10 euros, qui seront ensuite transmis aux banques alimentaires et financeront plusieurs repas pour les étudiants en difficulté.

Les clients de Casino pourront également acheter pour 5 euros des paniers alimentaires complets, composés de produits de l’enseigne, et qui seront remis aux étudiants.

Des bons d’achat de 10 euros pour les étudiants chez Intermarché

Intermarché a également décidé de venir en aide aux nombreux étudiants qui se retrouvent dans une situation financière compliquée suite à la crise sanitaire. Les Mousquetaires ont ainsi, depuis le 2 février dernier, commencé à offrir des bons d’achat d’une valeur de 10 euros à tous les étudiants faisant leurs courses chez l’enseigne, et ce dès qu’ils dépensent plus de 20 euros en magasin.

Pour bénéficier de cette offre, les étudiants devront également demander leur carte de fidélité du magasin (un bon moyen donc de conserver ces futurs consommateurs), et présenter leur carte étudiante pour prouver leur statut.

Les paniers repas les moins chers du marché sont chez Leclerc

De son côté, Michel-Edouard Leclerc, patron de Leclerc, a annoncé sur le plateau de BFM lancer le panier repas "le moins cher du marché" dans ses rayons. Ces derniers devraient arriver à la fin du mois en magasin, et permettre donc aux étudiants de manger de manière saine et équilibrée, le tout pour moins de 2 euros ! Un bon moyen de compenser la fermeture des cantines universitaires et des Crous.