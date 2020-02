Réduire son empreinte carbone

Ce n’est plus un secret pour personne, la planète souffre du réchauffement climatique engendré par la pollution et les émissions de dioxyde de carbone. Évidemment, il n’est pas possible de faire un bond en arrière et renoncer aux progrès technologiques. Cependant, il est toutefois utile d’adopter certains gestes qui auront des conséquences bénéfiques sur la Terre.

Privilégier les cartouches d’encre écologiques

Les imprimantes sont utilisées quotidiennement. Afin de réduire au maximum les conséquences sur l’environnement, il est recommandé d’utiliser des cartouches d’encre écologiques disponibles sur des sites spécialisés comme TonerPartenaire. Ces cartouches sont recyclées et réduisent ainsi l’impact sur l’environnement. Dans la même logique, optez pour du papier recyclé afin de prolonger votre comportement plus éco-responsable.

Ne pas laisser les appareils en veille

Les appareils en veille génèrent une consommation d’énergie assez importante et sont aussi responsables des émissions mondiales de CO2. Le premier réflexe à adopter est de débrancher la batterie de vos appareils une fois que ceux-ci sont chargés. Ensuite, vous pouvez mettre en place un coupe-veille, boîtier qui permet de couper la mise en veille d’un appareil lorsque celui est éteint.

Changer les ampoules

L’impact énergétique des ampoules est souvent oublié lorsque l’on pense à « l’empreinte carbone ». Pourtant, celles-ci ont des conséquences sur l’environnement également. Afin d’aider la planète, choisissez des ampoules basse consommation, les effets positifs ne se feront pas attendre ! Grâce à une seule ampoule basse consommation, vous diminuez votre empreinte carbone de 600 kg de dioxyde de carbone durant toute sa durée de vie ! Imaginez donc la diminution conséquente que cela représentera si vous changez toutes les ampoules de votre logement. Un petit pas pour vous, un pas de géant pour la planète.

Consommer local

Une autre astuce consiste à acheter des fruits et légumes de saison et locaux. En effet, consommer des fraises en plein mois de janvier en France n’a rien de naturel, car ces fruits ont parcouru des milliers de kilomètres pour atterrir sur les étals des magasins… Heureusement, des sites existent pour vous permettre de trouver les producteurs locaux près de chez vous ou même un panier bio. Dans la même idée, privilégiez les transports en commun ou le co-voiturage lors de vos déplacements. Vous réduirez ainsi au maximum votre empreinte carbone.

Planter un arbre (même depuis votre salon, si, si !)

La façon la plus directe de réduire son empreinte carbone est encore de planter un arbre. Effectivement, les arbres représentent un bien précieux à la survie de la Terre et la nôtre. Ils offrent de l’ombre, produisent de l’oxygène et consomment le dioxyde de carbone. Un seul arbre, même jeune, absorbe 6 kg de CO2 par an. À l’âge adulte, il en absorbera 22 kg ! Si vous disposez d’un jardin, profitez-en pour en planter. Pour les autres, rien n’est perdu, vous pouvez en planter aussi depuis votre salon en utilisant Ecosia, un moteur de recherche qui contribue à la plantation d’arbres : chaque recherche réduit le CO2 de 1 kg dans l’atmosphère et 50 recherches permettent la plantation d’un arbre. D’excellentes raisons de faire d’Ecosia votre nouveau moteur de recherche !