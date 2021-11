Rénovation de toiture : quelles sont les aides disponibles en 2021  ?

Les travaux de rénovation pour toiture nécessitent d’énormes ressources. Pour une meilleure rénovation et à moindre coût, des subventions et aides ont vu le jour. Découvrez dans cet article, les différentes aides disponibles pour la rénovation de votre toiture en 2021.

L’Agence Nationale de l’habitat l’ANAH

Vous n’avez plus à vous inquiéter lorsqu’il s’agira de rénover votre toiture. Dans cette optique, plusieurs aides sont disponibles pour vous accompagner dans le but de vous alléger considérablement la tâche. Si vous recherchez des spécialistes dans le domaine de la rénovation, vous pouvez consulter le site https://www.guide-toiture.com et demander un devis au besoin. Comme aides disponibles à la rénovation de toiture, vous avez l’ANAH qui au travers de différents programmes offre des aides financières. Ses offres vont principalement à l’endroit des foyers modestes et très modestes. Si vous êtes intéressés, quelques conditions doivent être remplies afin de pouvoir être éligible :

vous ne devez pas avoir débuté les travaux de rénovation de votre toiture en amont à la demande de subvention

seul un logement achevé depuis au moins 15 ans peut en bénéficier ;

vous ne devez pas être en train de bénéficier d’un PTZ depuis 5 ans

Si vous remplissez toutes ces conditions, vous pouvez bénéficier, entre autres, soit d’un programme nommé « Habiter Mieux Sérénité » ou « Habiter Mieux Egalité ».

Habiter Mieux Sérénité

C’est une aide qui vous est octroyée lorsque vous avez envie de réaliser des économies d’énergétique allant jusqu’à 25 % au moins. Si vous êtes un ménage dont les ressources sont modestes, cette aide à la possibilité de couvrir de moitié le montant des travaux hors taxes, avec au maximum une somme de 10 000 €. En plus d’elle, vous pouvez bénéficier de la prime « Habiter Mieux ». Si vous êtes un ménage dont les ressources sont modestes, elle couvrira 35 % du montant des travaux hors taxes avec au maximum une somme de 7000 €. Vous pouvez la cumuler avec la prime habiter mieux s’élevant à 1600 €.

Habiter Mieux égalité

Cette aide concerne l’isolation des combles aménagés et aménageables. Pour les ménages dont les revenus sont modestes, elle s’élève 35 % du montant des travaux hors taxes avec au maximum 7000 € et pour les foyers très modestes elle finance 50 % de ces travaux avec au maximum 1000 €.

Taux de TVA réduit à 5,5 %

C’est une aide qui prend en compte les locataires, les bailleurs et les propriétaires occupants pour un logement de plus de 2 ans. Elle prend en compte l’acquisition du matériel, la maintenance des travaux, la main-d’œuvre ainsi que les équipements respectant les critères de performance énergétique.

Taux de TVA réduit de 10 %

C’est pour les locataires, les bailleurs et les propriétaires occupants qui visent à rénover leur toiture. Il prend en compte des travaux d’amélioration ne correspondant pas aux critères de Maprimerénov.