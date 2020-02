S’offrir une détox capillaire avant l’arrivée du printemps

Les beaux jours se font sentir et il est l’heure de faire le grand ménage dans votre corps. Pour cela, rien de mieux qu’une cure détox ! Et si vous en faisiez une pour vos cheveux ? L’idée peut paraître saugrenue et pourtant shampooings, après-shampooings, masques cheveux, démêlants et autres produits de soins peuvent vite alourdir et asphyxier le cuir chevelu et la fibre capillaire. Si vos cheveux sont ternes, plats et graissent plus rapidement, il est alors temps de procéder à une détox capillaire.

Détox capillaire : revoir son hygiène de vie

Si on a bien compris depuis longtemps l’importance de débarrasser le visage des toxines et particules de pollution accumulées, le réflexe n’est pas pour autant automatique en ce qui concerne les cheveux. Pourtant, pollution, résidus de coloration, shampooing sec, tabac et pesticides contenus dans l’alimentation étouffent le cuir chevelu et les longueurs. La première étape à suivre lors d’une cure détox de sa chevelure est donc d’adopter une alimentation plus saine et réduire l’alcool et le tabac, voire arrêter progressivement ce dernier. Il faut compter au moins deux à trois mois de cure pour détoxifier sa chevelure : une bonne raison de commencer dès maintenant avant l’arrivée des beaux jours !

L’importance de l’oxygénation du cuir chevelu

Lorsque le cuir chevelu est encombré et asphyxié, il peut souffrir de démangeaisons, irritations, devenir plus gras et empêcher une pousse saine des cheveux. Vivre en milieu urbain accélère aussi l’asphyxie du cheveu à cause du voile invisible que la pollution laisse sur ce dernier. Certaines marques comme Schwarzkopf proposent ainsi des produits capillaires détox. Leurs formules permettent de détoxifier le cuir chevelu, de réparer les zones abîmées et de former un bouclier contre les agressions extérieures. Pensez également à les utiliser après une coloration dans le but d’éliminer les éventuels résidus de pigments ou si vous utilisez fréquemment de la laque et du shampooing sec.

Revoir sa routine capillaire

Les produits cosmétiques conventionnels sont souvent chargés en silicone. Or ces derniers ont la réputation d’alourdir les cheveux et d’empêcher le cuir chevelu de respirer. A la longue, cela peut entraîner une chute de cheveux. Il est donc intéressant de jeter un œil à sa routine capillaire et lister tous les produits utilisés, en vérifiant en même temps leur composition. Afin de conserver des cheveux brillants et en bonne santé suite à la cure détox, il est préférable d’opter pour des produits plus naturels qui respecteront le type de vos cheveux et votre cuir chevelu, comme nous en parlions dans notre article dédié à la beauté masculine. Adopter une alimentation saine et utiliser des produits capillaires plus naturels vous permettront ainsi de conserver des cheveux sains et brillants plus longtemps.