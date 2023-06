S’y retrouver sur les ludothèques des casinos : gros plan sur les options de tri des jeux

Vous avez déjà visité un site de casino en ligne et vous vous êtes senti perdu face à l’immense ludothèque que certains opérateurs proposent ? Apprenez comment trier les jeux grâce à ces conseils !

Pour se divertir, on peut certes s’offrir un petit weekend quelque-part, mais les plus casaniers voudront rester tranquillement à la maison. Pour vous amuser sans vous déplacer, vous avez désormais la possibilité de vous tourner vers des casinos en ligne. Il n’est toutefois pas toujours simple pour les débutants de s’y retrouver au début de leur aventure sur les ludothèques de ces interfaces de gaming. En consultant CasinosSuisses.org, nous avons créé cet article qui vous aidera à mieux vous orienter à travers les collections de jeux de hasard parfois gigantesques que proposent ces plateformes. Découvrez en effet les options de tri que les opérateurs mettent à votre disposition pour facilement dénicher le jeu qui vous conviendra à la perfection !

Les tris par types de jeux de hasard

Vous vous en doutez, la première étape pour trouver le titre qu’il vous faut sur un casino en ligne parmi les milliers parfois disponibles, c’est de commencer par n’afficher à l’écran que les types de divertissements qui vous plaisent. Généralement, les sites offrent de ne laisser apparaitre que les machines à sous, que les jeux de table, que les mini jeux ou que les tables en live.

D’autres vont plus loin et décomposent la partie jeux de table en fonction des types de divertissements. Vous choisissez alors plus précisément l’alternative qui vous convient le mieux entre le blackjack, le baccarat, la roulette, le sic bo, le craps, etc.

Les tris par thématiques des machines à sous

Les casinos virtuels incluent généralement des centaines (voire des milliers) de machines à sous différentes. Ainsi, ils ajoutent pour la plupart une option de tri complémentaire qui vous permet d’affiner votre recherche. L’un des critères que vous retrouvez le plus souvent concerne les thématiques.

Il y a en effet des sujets phares que de nombreux éditeurs de jeux de hasard exploitent car ils remportent un franc succès auprès des joueurs. C’est notamment le cas des slots basées sur l’Antiquité grecque ou égyptienne, les animaux, les films et séries, etc.

En plus des thématiques, vous trouvez aussi tout simplement des classifications par types de machine à sous. En sélectionnant les slots 3D, vous ne tomberez par exemple sur les jeux aux animations en trois dimensions comme ceux de Betsoft. Vous trouverez aussi des options de machines rétro, à jackpot, à jackpot progressif, etc.

Les tris par éditeurs

Les jeux de casino en ligne sont créés par des éditeurs qui collaborent ensuite avec les casinos pour proposer leurs produits au grand public. Vous vous en doutez bien, chaque fournisseur aura alors son propre style, sa signature. Peut-être allez-vous rapidement remarquer que vous préférez les divertissements mis sur pied par l’un de ces acteurs en particulier. Vous voudrez alors identifier ses autres créations rapidement pour continuer à miser sur des jeux de la même veine.

C’est dans ce but que les casinos sur internet ont développé une option de tri des jeux en fonction de l’entreprise qui les a développés. En un clic, vous pourrez alors ne voir apparaitre à l’écran que les titres signés NetEnt, ou bien Yggdrasil, Play’n GO ou encore Microgaming.

Les tris en fonction des chiffres

Certains joueurs adorent optimiser au maximum leur temps de jeu en se tournant vers des formats susceptibles de combler au mieux leurs attentes en termes de gains. Ils voudront alors pouvoir rapidement distinguer les machines chaudes des froides, trouver celles qui offrent le meilleur taux de retour au joueur ou bien encore celles avec la plus forte ou la plus faible volatilité. Quelques casinos n’hésitent pas à proposer justement des tris basés sur ces critères !