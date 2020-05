Salon Nouvelle vie professionnelle : trouvez l’emploi de vos rêves

Votre emploi actuel ne vous fait plus vibrer ? Vous avez envie de nouveaux challenges ? Vous souhaitez changer d’entreprise ? Ou vous pensez peut-être à vous mettre à votre compte ? Prenez votre avenir en main et rendez-vous au Salon Nouvelle vie professionnelle de Paris. Celui-ci se déroule le mercredi 14 octobre 2020 à l’Espace Champerret.

Salon Nouvelle vie professionnelle : pourquoi s’y rendre ?

L’événement reçoit 80 exposants dont Pôle emploi, l’APEC, Fongecif ou encore la DGFP. Participez à différentes animations dont une trentaine d’ateliers organisés par des experts afin d’appréhender les différents aspects de la transition professionnelle. Profitez d'une séance de coaching gratuite avec un coach certifié. Échangez avec ce dernier et faites le point sur votre parcours. Repartez ainsi avec des pistes concrètes afin de mener à bien votre reconversion.

Les professionnels présents vous aideront à vous amener à vous poser les bonnes questions. Définissez quels sont vos priorités et vos objectifs. Valorisez vos compétences et réfléchissez à une reconversion adaptée. Rendez-vous au salon Nouvelle vie professionnelle et trouvez des réponses à vos interrogations. Changez de vie !

Reconversion professionnelle : par quoi commencer ?

Débuter une démarche de reconversion professionnelle est une décision qui ne se prend pas à la légère et qui doit être largement mûrie. Avant de commencer à créer votre CV, construisez d’abord un projet professionnel cohérent qui vous correspondra. Dans un premier temps, reconsidérez votre situation actuelle. Analysez les raisons vous poussant à vous reconvertir professionnellement. Apprenez à mieux vous connaître et trouvez le métier qui vous correspond vraiment. N’hésitez pas à vous faire aider et à faire un bilan de compétences.

Redonnez du sens à votre vie. La plupart du temps, il s’agit de la raison principale d’une personne souhaitant se reconvertir. Le salarié se désengage progressivement de son activité. En diffusant des valeurs morales, sociales et citoyennes, le travail est au cœur de l’équilibre de chacun. En trouver un dans lequel une personne est épanouie est important.

Tester un nouveau métier à l’honneur

Vous savez que vous avez envie de vous reconvertir mais vous ne savez pas encore vers quel métier vous orienter ? Allez échanger avec les professionnels de Testunmétier. Glissez-vous le temps d’une photo dans le corps d’un avocat, d’un médecin, d’un pâtissier, d’un chef de chantier ou d’un jardinier, et imaginez-vous à leur place. Peut-être aurez-vous le déclic de votre reconversion ! Rendez-vous au Salon Nouvelle vie professionnelle et trouvez toutes les réponses à vos questions. Votre avenir est entre vos mains !