Saphire FUE : les Contributions de Vera clinic dans les greffes de cheveux

Après avoir obtenu sa licence en médecine et trouvé sa passion dans la chirurgie esthétique, le docteur KAZIM SIPAHI, l’un des chirurgiens les plus qualifiés en Turquie, a lancer sa carrière. Vera Clinic s’est d'abord manifestée dans l'imagination du DR SIPAHI. Cependant, en raison de son engagement à réaliser son rêve en plus de sa vision panoramique, le fantasme est rapidement devenu réalité.

Le début de Vera Clinic s'est rapidement révélé être un souvenir monumental pour les fondateurs, les patients et les centres de greffe de cheveux du monde entier. Percevant les greffes de cheveux sous un angle dépourvu de vanité, la procédure est devenue un art de changement de vie qui est ressenti, étudié et fabriqué par les mains agiles des chirurgiens. Au cours des quinze années de pratique, d'essais et de milliers de chirurgies, le DR SIPAHI a présenté une invention qui a révolutionné l'industrie de la greffe de cheveux. Fier de ses réalisations, Vera clinic était déterminée à élargir ses frontières et à étendre ses connaissances aux patients du monde entier.

Les contributions de Vera Clinic dans le royaume de la greffe de cheveux

En 2016, les efforts continus et le dévouement constant de Vera Clinic ont créé la technique saphir FUE, qui s'est rapidement répandue pour être adoptée par des centaines de centres de greffes de cheveux dans le pays. En 2019, en raison de ses compétences innovantes, l'équipe Vera Clinic a créé un autre traitement considéré comme révolutionnaire par son efficacité sans précédent en tant que traitement adjuvant des greffes de cheveux, il s’agit du traitement O2 Cure.

Une chronologie rapide de l’histoire de greffe de cheveux

Pour apprécier pleinement les contours de la technique, il est nécessaire de revenir rapidement sur la chronologie des greffes de cheveux. Commençant par leurs modestes débuts, les greffes de cheveux sont apparues comme une technique de greffe d'unité folliculaire (FUT).

La technique FUT a immédiatement fait appel à une amélioration en raison de sa méthode invasive de greffe de cheveux. Pour extraire les unités folliculaires, FUT s'appuie sur le retrait chirurgical d'une bande de peau du cuir chevelu puis sa décomposition pour obtenir des greffons. La taille de l'excision menace les nerfs voisins qui, dans certains cas, pourraient être endommagés de manière permanente, entraînant des sensations d'engourdissement persistantes dans la région. La plaie guérit laissant une cicatrice visible qui est souvent une source de problèmes d’estime de soi chez certains patients, ce qui limite le choix futur du patient en matière de coiffure.

Sous réserve des inconvénients rencontrés dans la technique FUT, il était évident que le traitement avait besoin d’amélioration. Répondant aux besoins des patients en solution innovante, l'extraction d'unité folliculaire (FUE) est apparue. La motivation de la technique FUE était d'améliorer et de développer la phase de récolte de greffe. Pour éliminer les cicatrices visibles et éviter les lésions nerveuses, une approche mini-invasive devait être appliquée. Au lieu d'exciser des bandelettes de peau, les greffons sont récoltés individuellement en les isolant d'abord avec un micro-poinçon, puis les extraire.

Loin des effusions de la chronologie résumée ci-dessus, on peut en conclure que l’accent était entièrement mis sur une phase de la greffe de cheveux, la phase d’extraction. Après la FUE, le développement de la technologie de greffe de cheveux a été bloqué pendant longtemps.

L'invention du saphir FUE

Sous la direction du Dr Sipahi, l'équipe de recherche de Vera Clinic était déterminée à contribuer au développement des greffes de cheveux dans des phases laissées sans surveillance au moment où la nuisance de la phase d'extraction constituait le principal attrait de l'attention.

L’équipe de Vera clinic a considéré que l’ouverture du canal était une phase tout aussi importante des résultats. La méthode d’ouverture des canaux a un impact déterminant sur le nombre de cheveux à implanter ainsi que sur la densité et la contiguïté des unités folliculaires.

Après des mois de recherche et d’études, l’équipe de Vera Clinic a annoncé avec fierté le lancement de sa technique Sapphire FUE. Il a été constaté que l’utilisation du saphir comme matériau de création des lames d’incision répondait à diverses propriétés non favorables de la technique FUE classique.

Les pierres de saphir se caractérisent par leur souplesse et leur rigidité simultanée, ce qui permet d’en concevoir des lames à pointe tranchante, contrairement à la courbure minuscule présente dans les lames en acier. L'angle aigu avec sa petite surface nécessite moins de force et de pression pour pénétrer dans le cuir chevelu, comme le souligne l'équation pression-surface-force de la physique. En ce qui concerne les greffes de cheveux, les avantages suivants se traduisent par une réduction des risques d'endommager le tissu voisin, une ouverture plus rapide des canaux et, par conséquent, un nombre accru d'implantations par séance. En plus de la réduction des périodes de récupération suite à des incisions plus petites.

La pierre de saphir étant la plus dure au monde après le diamant, elle peut être utilisée pour concevoir des lames étroites dotées de la transparence. Leur transparence permet aux chirurgiens de faire des incisions précises et rapprochées l’une de l’autre. Par conséquent, les implants greffés se développent pour donner un aspect dense aux cheveux transplantés.

Sapphire FUE et le domaine des greffes de cheveux

Il est modeste de dire que cette technique a complètement révolutionné l’industrie de la greffe de cheveux et a créé un précédent que l’innovation et le progrès ne stopperont jamais. La technique a rapidement ébloui le monde et a été adoptée par une centaines de centres de transplantation capillaire dans le pays et à l'étranger.

Le succès du Dr KAZIM SIPAHI et de son équipe de recherche était plus que satisfaisant. La passion pour les greffes de cheveux et l'engagement à exceller sur le terrain ont tous contribués à permettre au Dr KAZIM SIPAHI et à Vera Clinic de créer une empreinte concrète dans le réel des greffes de cheveux. La réussite de Sapphire FUE est un héritage qui entrera dans l’histoire pour illustrer et témoigner du dévouement de l’équipe, de son éthique de travail honnête et de sa loyauté envers ses patients.