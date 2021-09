Séminaire en Île-de-France : comment trouver le lieu idéal où l’organiser

Pour les professionnels qui veulent organiser un séminaire en Île-de-France, choisir le lieu où celui-ci se déroulera est une étape primordiale qui impactera directement la nature de leur événement. Mais comment trouver le lieu parfait ? Kactus est une start-up qui propose précisément ce type d'offre. Zoom sur ses différents services.

Louer un château ou un hôtel en Île-de-France pour votre séminaire

Les châteaux sont des lieux de séminaire privilégiés. En effet, leurs grands espaces peuvent aisément être mis à profit pour différents types de réceptions : une conférence, un congrès ou un séminaire. Très prisés en province, les châteaux sont également disponibles en région parisienne pour vos séminaires. Ainsi, plus besoin de choisir entre un cadre historique qui donne du prestige à votre séminaire et rester à proximité de Paris.

Les hôtels, eux, sont des lieux particulièrement polyvalents pour vos séminaires. En plus d’offrir leurs offres d’hébergement et de restauration, la plupart sont équipés de salles qui peuvent vous servir pour vos réunions, formations ou séminaires. Certains hôtels possèdent même de grandes salles de réception, des amphithéâtres, des salles de conférence plénières susceptibles d’accueillir les conférences les plus importantes. Les hôtels peuvent aussi se révéler très pratiques, notamment pour les conférences de plusieurs jours.

Pour faire de votre séminaire un moment unique dont vos convives garderont un souvenir impérissable, le choix d'un endroit atypique pour l’héberger peut être une très judicieuse idée. Salles de réunion dans des parcs de loisirs, espaces de congrès dans des stades, salles de conférences dans des musées, ou encore dîners ou soirées de gala sur des péniches, les lieux insolites pour organiser une conférence dans votre ville ne manquent pas.

Kactus, la plateforme qui propose aux professionnels de trouver les meilleurs endroits pour organiser leur séminaire

Aider les professionnels à trouver la perle rare, le lieu idéal où organiser leurs événements, telle est la mission de Kactus. Il s'agit d'une plateforme web 100% gratuit qui permet aux entreprises d’organiser facilement tous leurs événements, qu’il s’agisse d’une simple réunion, d’une soirée ou d’un séminaire de plusieurs jours.

Avec Kactus, comparez en un clic près de 8000 lieux partout à travers toute la France, et obtenez des devis clairs en quelques heures à peine. Puis comparez-les en un seul coup d’oeil sans perdre de temps. Les partenaires de la plateforme s’engagent d'ailleurs à vous faire bénéficier des mêmes prix qu’en direct.

Notez que ce service en ligne se double d’un accompagnement personnalisé, pris en charge par des experts événementiels. Leur rôle : conseiller et aider les professionnels jusqu’au jour J. Kactus gère aussi la facturation des événements et met tout en oeuvre pour faciliter le travail de votre service comptabilité.

Kactus met tout en oeuvre pour créer des outils qui répondent vraiment aux besoins des hôteliers, gérants de lieux, traiteurs, prestataires événementiels, toujours avec le souci premier de leur faire gagner du temps au quotidien. En digitalisant vos réservations sur Kactus, vous êtes maître de votre temps pour exercer votre cœur de métier.

Laissez-vous guider par Kactus à Paris et à travers toute la France !

Que vous recherchiez un lieu de séminaire en ville, à la campagne, à la mer ou à la montagne, sachez que les équipes de Kactus ont parcouru la France à la recherche des meilleurs lieux pour vos événements : châteaux, hôtels, domaines, villas, lofts, espaces de coworking... Avec Kactus, pas de mauvaises surprises. Vous trouverez à coup sûr le lieu le plus adapté parmi les 7000 partenaires de la plateforme.

Séminaire, conférence, réunion, congrès, soirée, cocktail... Quel que soit le type d'événement que vous souhaitez organiser, Kactus vous offre la garantie de dénicher le lieu parfait pour chaque événement. Grâce à une plateforme unique et intuitive, recherchez et trouvez très facilement une salle de réunion atypique pour une journée d'étude ou un hôtel cosy pour un séminaire avec hébergement.

Envie d'organiser un événement professionnel à Paris ? Avec ses très nombreux hôtels et espaces privatifs innovants, la capitale est le cadre idéal pour la location d’une salle de réunion. Les hôtels modernes de la ville disposent de salles pratiques et bien équipées pour vos séminaires, avec matériel audio et vidéo et connexion wi-fi.

Sachez par ailleurs que des espaces innovants ont fait leur apparition ces dernières années dans la capitale : villas, anciens ateliers, lofts abritent désormais eux aussi des salles de réunion modernes. Ces lieux, en plus d'être très correctement équipés (paperboard, blocs notes, équipement audio, vidéoprojecteur ou écran LCD, connexion wi-fi rapide et fiable), offrent un cadre décontracté, stimulant et bien souvent plein de charme. Partout dans Paris, Kactus vous propose 4103 salles de réunion rapidement accessibles par les transports ou en taxi !