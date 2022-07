Sport Innov, une entreprise de trampolines sur ressorts

Pour les amoureux des jeux en plein air ou pour les adeptes des sports de rebonds, le trampoline est devenu avec le temps, un véritable article incontournable dans un jardin. En effet, grâce à cette popularité grandissante, de nombreuses enseignes proposent leur propre marque de trampoline afin de s'accaparer une part de ce marché si bien juteux. De ce fait, on trouve aujourd'hui des trampolines de toutes tailles, de tous les styles et pour tous les budgets. Cette aire de saut n'est donc plus réservée à une clientèle riche ou spécifique. Tout le monde veut et peut avoir son propre trampoline ! Si cette démocratisation a du bon, il est toutefois nécessaire de s'assurer de la qualité de son matériel. En effet, pour pouvoir proposer des trampolines à des prix toujours plus bas, et ce, afin de toucher un public de plus en plus large, de nombreuses enseignes font main basse sur des points cruciaux nécessaires à la sécurité des utilisateurs. Outre l'usure prématurée de la toile de saut ou du filet de protection des trampolines bas de gamme en pack, certaines de ces aires de jeu sont fabriquées avec des soucis d’économie. La structure en elle-même est alors instable, mal ancrée ou voir, carrément dangereuse. Avant tout achat d'un trampoline, pour s'assurer une durée de vie respectable et d'une sécurité optimale, il est donc primordial de se poser les bonnes questions. En effet, le prix, s'il est un argument louable, ne doit pas être le seul critère à prendre en compte. En effet, il est bon de garder à l'esprit qu'un trampoline peut, si sa fabrication laisse à désirer, devenir un espace de jeu dangereux et ce, malgré un filet de protection en apparence prometteur. Pour cela, il est nécessaire de se tourner vers des sociétés professionnelles dans ce domaine. Ces dernières pourront garantir la sécurité des utilisateurs en proposant à la vente des trampolines selon les besoins réels et propres à chacun.

Depuis plus de 10 ans, c'est ce que s'évertue de faire une société telle que Sport Innov. En effet, soucieuse de la qualité de ses produits et de la satisfaction de ses clients, cette entreprise, spécialiste des trampolines, travaille chaque jour d'arrache-pied pour confectionner des aires de jeux toujours plus fiables, plus adaptées et à des prix abordables pour tous les budgets.

Sport Innov et sa Marque TOPFLEX fêtent leur 11 ans

Sport Innov fête aujourd'hui ses 11 années d'existence. Cette entreprise française, spécialisée dans tout ce qui entoure le trampoline, a su, au fil du temps, combiner fiabilité et amusement. Du pack complet aux pièces détachées, Sport Innov fait de la sécurité des utilisateurs sa priorité tout en proposant des trampolines accessibles à tous.

En effet, avec sa marque déposée TOPFLEX, Ludovic Favraud, gérant de la société Sport Innov depuis 2011, s'est entouré d'une équipe d'ingénieurs spécialisés dans la confection de trampolines de qualité. La marque assure ainsi la sécurité des sauteurs (enfants et adultes). Chaque détails de la structure, de la toile de saut et du filet de protection sont ainsi étudiés scrupuleusement pour répondre aux demandes croissantes sans pour autant lésiner sur la qualité.

Ludovic et son équipe, sont aujourd'hui fiers de pouvoir proposer différents modèles de trampolines alliant innovation, sécurité et ce, pour tous les budgets.

Toujours soucieuse de la satisfaction de ses clients, l'entreprise Sport Innov va encore plus loin dans la durabilité de ses produits. En effet, en plus de la qualité exceptionnelle de ses trampolines et parce que, l'usure du temps est inévitable, cette société fait preuve d'un professionnalisme hors pair. Elle propose donc les accessoires indispensables à la longévité de votre trampoline (bâche d'hivernage, échelle, etc..) ainsi qu'un stock de pièces détachées nécessaires aux éventuelles réparations (connecteurs, filet de protection, kit d'ancrage, etc).

Mais Topflex, c'est aussi un service client professionnel qui reste à votre écoute pour toutes questions relatives à l'achat d'un trampoline (dimensions, utilisation, entretien, etc), d'un accessoire ou d'une autre demande et ce, tous les jours de la semaine de 9h00 à 18h00.

TOPFLEX, une marque fun toujours plus innovante

Pour garantir la sécurité de ses utilisateurs, la marque premium TOPFLEX confère à tous ses trampolines, des critères techniques communs très particuliers qui assurent la stabilité de la structure, la longévité du produit, le côté fun et la praticité de l'utilisation :

Un nombre de pieds supérieurs aux modèles habituellement trouvés sur le marché (>50%).

aux modèles habituellement trouvés sur le marché (>50%). Des connecteurs en T, 6 en 1, sans soudure qui limitent les cassures de la structure (point noir d'un trampoline) et permettent un démontage facile et rapide.

qui limitent les cassures de la structure (point noir d'un trampoline) et permettent un démontage facile et rapide. De ressorts traités au zinc pour limiter la corrosion.

pour limiter la corrosion. De poteaux concaves galvanisés, eux même recouverts d'une peinture thermos-laquée noire et de manchons de protection en PVC.

TOPFLEX et ses brevets mondiaux

Avec ses 11 années d'expérience, Sport Innov est allée encore plus loin dans l'innovation, en déposant 2 brevets mondiaux. Ces derniers ont donné naissance à 2 modèles de trampoline d'exception :

Le modèle Starflex Pro et sa couronne d'acier brevetée de 22mm de diamètre qui stabilise la structure. Doté d'un filet de protection intérieur cousu directement au tapis de saut, ce trampoline protège efficacement l'enfant de la zone de ressorts. Il évite ainsi, les commotions en tous genres.

et de 22mm de diamètre qui stabilise la structure. Doté d'un filet de protection intérieur cousu directement au tapis de saut, ce trampoline protège efficacement l'enfant de la zone de ressorts. Il évite ainsi, les commotions en tous genres. Le modèle Jump Power et son câble d'acier breveté de 7mm de diamètre assure une excellente tenue du filet de protection par son laçage inédit du filet au tapis de saut.

Ces innovations brevetées maintiennent l'espace de jeu en un seul bloc compact particulièrement stable et sécuritaire.

La tente Tigloo, une innovation majeure

Parce qu'un trampoline intérieur ne dispose pas d'un espace de saut suffisant et parce que Sport Innov veut améliorer toujours un peu plus les conditions d'utilisations de ses trampolines premium, l'entreprise bouleverse les codes du trampoline extérieur en créant sa tente cabane Tigloo.

Grâce à cette tente igloo résistante aux UV et imperméable qui s'adapte aux structures des trampolines TOPFLEX, la pratique du trampoline est désormais faisable par tous les temps. Été comme hiver, cette cabane rebondissante unique permet de s'adonner à son sport favori et ce, quels que soient les aléas climatiques.

Fabriquée avec du nylon super résistant, la toile de la tente cabane Tigloo devient un véritable cocon protecteur pour ses utilisateurs. Elle permet ainsi d'augmenter le temps d'activité de saut pour les enfants et les plus grands.

Pourquoi et comment choisir un trampoline ?

Le trampoline, une activité physique ludique

Comme la piscine, les trampolines sont des activités d’extérieur qui combinent sport et fun. En effet, sauter sur une toile de trampoline s'est s'adonner à un effort physique de façon ludique. Cette activité permet de renforcer le sens de l'équilibre, le tonus musculaire et l'oxygénation aussi bien de la tête que du corps. Une séance de sauts de 20 min remplace ainsi aisément l'activité physique nécessaire au maintien d'une bonne santé telle que le seraient le fitness ou la marche. De ce fait, le trampoline permet de combiner l'utile à l'agréable, aussi bien pour les enfants qui sont de plus en plus fixés sur leurs écrans que pour les adultes, dont l'activité professionnelle se sédentarise.

Les critères de choix

Outre l'amusement que les trampolines procurent, c'est également pour ces raisons sportives que l'on retrouve de plus en plus ce jeu dans un jardin. Pour autant, le choix d'un trampoline ne doit pas se faire à la légère. Plusieurs critères doivent en effet être pris en compte pour profiter pleinement de son potentiel :

Sa taille : s'il paraît évident qu'un trampoline XXL ne trouvera pas sa place dans un jardinet, le choix du diamètre d'un trampoline dépend de la taille du jardin mais également, du nombre de sauteurs ainsi que du type d’utilisation voulue.

: s'il paraît évident qu'un trampoline XXL ne trouvera pas sa place dans un jardinet, le choix du diamètre d'un trampoline dépend de la taille du jardin mais également, du nombre de sauteurs ainsi que du type d’utilisation voulue. La sécurité : outre la qualité des matériaux et des accessoires fournis dans un pack (filet intérieur et/ou extérieur, critères techniques, bâche, échelle, etc), d'autres critères doivent être pris en compte. C'est notamment le cas de l'espace disponible autour et au dessus du trampoline. En effet, il est nécessaire de prévenir tous risques de choc en garantissant une aire de jeu suffisante dans son jardin pour accueillir une telle structure rebondissante.

: outre la qualité des matériaux et des accessoires fournis dans un pack (filet intérieur et/ou extérieur, critères techniques, bâche, échelle, etc), d'autres critères doivent être pris en compte. C'est notamment le cas de l'espace disponible autour et au dessus du trampoline. En effet, il est nécessaire de prévenir tous risques de choc en garantissant une aire de jeu suffisante dans son jardin pour accueillir une telle structure rebondissante. Les critères de performances qui seront déterminés par la toile de saut. Cette dernière doit pouvoir assurer rebond et souplesse à son utilisateur.

Le choix TOPFLEX

La marque TOPFLEX c'est une gamme de trampolines premium qui se décline dans toutes les tailles : du modèle Jump Power de 183cm de diamètre au modèle de trampoline XXL (Ø 427cm) en passant par le modèle de trampoline de diamètre le plus vendu (370cm), chaque jardin trouvera un produit qui lui convient dans la gamme.

TOPFLEX c'est également une assurance contre les chocs éventuels grâce :

à la conception concave de ses poteaux qui éloigne la zone de coups.

de ses filets de protection mûrement réfléchis pour protéger les utilisateurs de la structure.

de toiles de renforts très épaisses protégeant les surfaces rigides telles que les ressorts et les points d'ancrage.

La marque garantit également une surface de saut souple et robuste fabriquée à partir d'un tissage très serré en Polypropylène noir. Cette toile assure la performance de saut et permet de prévenir les impacts articulaires, tout en étant en parfaite adéquation avec les aléas climatiques susceptibles de fragiliser les toiles de saut lambda.

Avec sa tente Tigloo, véritable cabane rebondissante unique en son genre, TOPFLEX devient le challenger de la vente de trampoline extérieur pour enfants.

Enfin, la marque TOPFLEX de Sport Innov, sensible au développement durable et à la satisfaction de ses clients, dispose d'un stock illimité de pièces détachées et d'accessoires performants et parfaitement adaptables (kit d'ancrage, échelle, filet de protection, bâche, toile de saut, housse, pieds, Tigloo, etc...) à tous ses modèles de trampolines. Cette disponibilité permanente assure la longévité de ses trampolines premium et représente un gage de qualité particulièrement pertinent.

Pour toutes ces raisons et parce que de nombreux avis de clients viennent étayer cette hypothèse : la marque de trampoline TOPFLEX de Sport Innov est, sans nul doute, un véritable best-seller pour profiter pleinement de son jardin. Choisir un trampoline de cette marque permet de combiner activité ludique et sportive tout en profitant d'une simplicité de montage et de démontage, caractéristique idéale pour la longévité du produit.

Les différents modèles de trampolines que la marque propose, Starflex Pro et Jump Power, sont fabriqués à partir de matériaux solides et confortables pour assurer performance et sécurité. Que vous ayez un enfant ou plus, STARFLEX s'adapte ! Du plus petit diamètre au diamètre XXL, chaque futur acquéreur d'un trampoline de cette marque, trouvera son bonheur parmi les gammes proposées. Toujours soucieuse de la satisfaction de ses clients, la société Sport Innov, travaille chaque jour ses prototypes de trampolines pour les rendre toujours plus durables, économiques et innovants. Dotée d'un professionnalisme hors pair, elle dispose d'un service client répondant à toutes les demandes et assure un service après-vente avec livraison à domicile de pièces détachées en stock, nécessaires aux éventuelles réparations d'un de ses modèles vendus. Quand sérieux et respect se confrontent, ça donne TOPFLEX, la marque de trampoline qui se démarque nettement ! Acheter un trampoline de qualité premium c'est se garantir du fun, de la détente et des économies sur le long terme !