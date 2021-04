Sujets à aborder avec les entreprises de maisons en bois

L'achat d'une maison en bois sur mesure est un engagement important. Vous devez vous assurer que vous avez bien toutes les cartes en main. Posez-vous les bonnes questions avant de choisir une entreprise avec laquelle travailler.

Il est essentiel que celle-ci soit engagée envers les besoins de ses clients. La plupart des constructeurs offrent une consultation gratuite et des conceptions personnalisées. La qualité et l’engagement envers chaque projet doivent être leur priorité.

La consultation gratuite et les estimations préliminaires

Un professionnel de la construction doit pouvoir fournir une estimation préliminaire ou une consultation gratuite. Sur la base des informations que l’entreprise peut obtenir par téléphone, elle fournira une fourchette de prix dans laquelle elle pense que votre projet de maison en bois se situe. Cependant, une proposition complète comprend des mesures, des photos, des images, ainsi que des rendus en 3D. Cela demande des heures de préparation. En fonction du temps nécessaire qu'il faut y consacrer, l’entreprise facturera les propositions écrites complètes.

Vous pouvez également demander une consultation. Celle-ci est gratuite et permet de mieux qualifier vos besoins et envies. Ainsi le temps de l’entreprise et le vôtre sont protégés. Toute confusion est alors éliminée entre une proposition et un devis.

La réception du devis

Le devis vous apporte beaucoup d'informations. Il permet de comparer objectivement les tarifs des matériaux, de la main-d'œuvre et tous les coûts pouvant se greffer tels que les frais de transport, de déplacement, ou encore de stockage. Un devis permet également d’aborder des points auxquels un particulier ne pense pas obligatoirement en premier lieu. De surcroît, le format ainsi que le degré de précision de votre devis permettent d’en savoir davantage sur le sérieux du constructeur de maison en bois. Vérifiez que ce dernier comporte bien toutes les mentions obligatoires.

L’arrêté du 2 mars 1990 impose aux professionnels de la construction de fournir des devis détaillés lorsque le montant total atteint 150 euros. Cependant, le devis peut ne pas être gratuit. Il est important d’en demander un au constructeur de maison en bois et que celui-ci s’engage sur le coût, détermine les travaux, donne ses coordonnées et communique ses assurances. Un devis permet ainsi de comparer les différentes offres. N’hésitez pas à contacter Maestro Chalet afin d’obtenir le vôtre.

Généralement, les entreprises de construction de maison en bois demandent un acompte. Dans ce cas, elle doit vous fournir une attestation nominative de garantie de remboursement. Si vous n’arrivez pas à lever les conditions préalables comme l’achat du terrain, l’obtention de votre financement ou de votre permis de construire, vous pouvez utiliser cette garantie pour vous rembourser l'intégralité des sommes versées.

Veuillez noter que lors de la signature du contrat, l’acompte maximum est de 5 % et peut aller jusqu’à 10 % en déposant votre permis de construire. Cette attestation doit être obligatoirement fournie pour tout acompte dépassant 3 %.

La garantie des produits

Une fois que vous avez choisi le constructeur de votre future maison en bois après avoir regardé ses références, épluché le contrat proposé, il est important de vérifier si ce dernier possède une garantie de livraison donnée par une compagnie d’assurance ou un établissement financier agréé pour cette activité. Elle est conçue pour terminer les travaux en cas de défaillance. Celle-ci est obligatoire. Si l’entreprise refuse de vous montrer une copie, il est préférable d’en choisir une autre. Par ailleurs, d’autres assurances sont requises. Veuillez également vérifier auprès du tribunal de commerce si l'entreprise ne fait pas l'objet d'un dépôt de bilan.

Les autres services offerts

Renseignez-vous auprès du constructeur quels autres services sont offerts pour la construction d’une maison en bois. Demandez-lui quelles modifications il est possible d’apporter à cette dernière.

Voici une liste non exhaustive des modifications pouvant être demandées par les clients de Maestro Chalet :

adapter la forme de la maison au terrain ;

changer l’emplacement les cloisons intérieures ;

changer l’emplacement des portes et fenêtres ;

avoir plus de portes et fenêtres,

changer la forme ou la taille des fenêtres ;

ajouter des volets,

modifier la forme du toit ;

changer l’angle d’inclinaison du toit ;

ajouter ou supprimer la terrasse ;

changer l’épaisseur des murs,

isoler les chambres ;

augmenter ou réduire la superficie de la maison en bois.

Maestro Chalet connaît l’importance de la personnalisation, étant donné que 93 % des maisons en bois qu’il a construites ont été modifiées en fonction des besoins de ses clients. La majorité des biens construits sont réalisés en étroite collaboration avec les acheteurs. Il est essentiel que les futurs acquéreurs puissent se sentir à l’intérieur de leur maison. De plus, Maestro Chalet dispose aussi d'une équipe d'architectes, de designers et de conseillers commerciaux. Ainsi, lorsque le client entre avec une idée, il ressort avec un projet en main par la même porte.