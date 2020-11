Télétravail avec Wondershare DemoCreator

En 2020, la crise sanitaire aura fait sortir le travail à distance du petit périmètre dans lequel il était confiné. En effet, pour lutter contre la propagation du coronavirus, le gouvernement français recommande désormais le télétravail pour tous les postes qui le permettent. En novembre 2019, seuls 7,2% des salariés français pratiquaient occasionnellement le télétravail. Avec le Covid-19, ce sont près de 30% des salariés français qui ont basculé en télétravail en l’espace de quelques semaines. Conquis par cette pratique, la plupart des Français veulent continuer à travailler à distance après la crise du coronavirus, au moins un jour par semaine.

Télétravail : avantages et inconvénients

Cette pratique soudaine et massive du télétravail suscite cependant des avis contraires. Si l'on considère les avantages du télétravail, de nombreux employés de bureau disent qu’ils seraient tout aussi productifs, voire plus, en travaillant à la maison. Pour beaucoup d'empoyés, le principal avantage du travail à domicile est qu’il leur permet de travailler à leur propre rythme et de mieux gérer leur temps. Le travail à domicile est plus compatible avec leur vie familiale, il offre plus de temps pour effectuer les tâches ménagères et les courses. La réduction des coûts liés aux transports et aux repas est également appréciée par les télétravailleurs. Notons encore que le télétravail permet de lutter contre la pollution et la consommation d'énergie, engendrées par la vie de bureau et les déplacements.

Malgré ces avantages considérables, certains travailleurs déclarent ne pas se faire suffisamment confiance pour travailler à domicile sans se relâcher. Les principales sources de distraction étant de regarder la télévision, de s’occuper des tâches ménagères, de consulter les réseaux sociaux, ou encore de garder les enfants. Un autre désavantage du télétravail est qu'il tendrait à désocialiser les travailleurs, à nuire à la qualité des relations humaines. Il faut aussi compter sur des frais que l'on n'aurait pas si l'on travaillait en présentiel : l’électricité, non seulement pour l’ordinateur mais aussi pour la lumière et le chauffage, la connexion Internet, des programmes informatiques payants, sans oublier les réparations du matériel en cas de panne.

Des difficultés techniques à surmonter

Selon des sondages, le télétravail, adopté pendant le confinement, a été peu à peu délaissé suite au déconfinement. Alors qu'il ne concernait, en 2017, que 3% des salariés, qui le pratiquaient au moins une fois par semaine (surtout des cadres, des femmes, et beaucoup en Île-de-France), subitement, au printemps, plus de cinq millions de personnes ont dû l'adopter. Et pourtant, après le déconfinement, la pratique du télétravail a chuté. Fin août, il ne concernait plus que 15% des employés, et début octobre une enquête révélait que seuls 4% des travailleurs ne se rendaient plus du tout dans leur entreprise et que 10% alternaient entre bureau et domicile.

Ce relatif désamour s'explique en partie en raison des difficultés techniques que rencontrent les télétravailleurs. Près de la moitié des employés font en effet face à des problèmes techniques. La plus courante est une mauvaise connexion à Internet, qui provoque des difficultés de communication, ou des soucis lors de présentations. Plus d'un tiers des travailleurs ont ainsi rencontré des problèmes lors de réunions virtuelles. Pour continuer à travailler à distance une fois la pandémie passée, il faudra donc mettre en place des outils afin que le télétravail et la technologie qui le permet fonctionnent correctement.

