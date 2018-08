The Harmonist - Le parfumeur français inspirés du Feng shui

The Harmonist est une maison de parfums dont Lola Karimova-Tillyaeva est la visionnaire. Lola est une célèbre diplomate et philanthrope ouzbek dont le compte Instagram rassemble près de 500.000 followers. Elle est notamment la fondatrice de la fondation “You are not alone” qui vient en aide aux enfants orphelins.

La philosophie

C’est un concept très particulier qui caractérise cette gamme de parfums. Les fragrances ont été créés par un grand parfumeur français, Guillaume Flavigny, selon une charte bien spécifique inspirée de la philosophie traditionnelle chinoise du Feng Shui. Dix senteurs uniques ont donc été élaborées, et ces senteurs correspondent aux cinq éléments qui sont à l’origine de tous les phénomènes naturels, à savoir le métal, l’eau, le feu, le bois et la terre. On retrouve également ces cinq éléments dans l’astrologie chinoise. Pour chaque élément il y a un parfum correspondant au yin et un parfum correspondant au yang. En choisissant le parfum qui se rapproche le plus de votre personnalité, vous permettez à votre vraie nature et à votre force intérieure de se déployer et de s’harmoniser. Cette harmonie est l'équilibre précieux entre le corps et l’esprit ou bien encore entre l’homme et son environnement.

Trouver l'élément qui vous correspond

Sur le site de The Harmonist, vous trouverez une section “Trouver votre élément”. En répondant à une série de questions - notamment liées à votre date, lieu et heure de naissance - vous trouverez l'élément naturel qui correspond à votre nature profonde. La philosophie derrière cette démarche olfactive part du principe que chaque senteur peut développer différents aspects de votre vie, comme l’amour, le succès ou encore la créativité. C’est le mélange entre l'élément de votre naissance et le désir qui vous anime qui va déterminer quel parfum correspondra le mieux à votre personnalité.

Des boutiques uniques en leur genre

Entrer dans l’une de ces boutiques vous plongera dans un univers olfactif fascinant et vous en ressortirez avec l’impression d’avoir vécu une expérience unique et inoubliable. Leur design noir et blanc est contrastée par la présence aux murs de photographies d’éléments naturels très colorées.

L’étape cruciale est celle des olfactorius, là où vous pouvez sentir les élixirs qui se trouvent dans des globes aux lignes épurées. Très vite vous identifiez le ou les parfums qui vous correspondent le plus. Les senteurs proviennent d’huiles botaniques rares et d'ingrédients uniquement naturels qui sont issus de ressources naturelles durables provenant du monde entier. Des matières premières de très grande qualité composent ces élixirs précieux. C’est donc la quintessence des énergies de chaque élément que vous propose the Harmonist.

La gamme des parfums

Les dix élixirs parfumés sont les suivants :

Matrix Metal, métal. Parfum puissant. Genièvre, aldéhydes, cœur boisé, ambre et vétiver.

Metal Flower, métal. Mélange unique de senteurs de fleurs et de métal. Rose de mai, rose bulgare, baie rose, patchouli, musc, ylang ylang Mohéli et fleur d’oranger.

Velvet Fire, feu. Senteurs aromatiques et orientales dégageant énergie et force. Sauge, lavande et safran.

Hypnotizing Fire, feu. Senteurs orientales. Rose de Bulgarie, bois de poivrier, patchouli d’Indonésie et vanille de Madagascar.

Desired Earth, terre. Senteurs de terre et notes épicées de baume de tolu. Patchouli, essence de Cade, poivres de Madagascar, single malt, ambrette et violette.

Royal Earth, terre. Des effluves de racines et de graines, noble et élégant. Santal, vétiver, graines de carotte et d’Angélique, iris et néroli.

Golden Wood, bois. Senteurs boisées, épices et de cire d'abeille. Fève de tonka torréfiée, cabreuva, mousse de chêne, mandarine jaune et orge malté.

Magnetic Wood Naturel, bois. Floral et rafraîchissant. Mimosa, mandarine verte, santal, gaïac et cèdre du Texas.

Guiding Water, eau. Senteur florale et aquatique, comme la rosée du matin. Fleur de Lys, musc et jasmin.

Sacred Water, eau. Mélange de fragrances iodées. Une réminiscence de l'océan. Menthe poivrée et ambre gris.

Une marque éthique

La maison de parfum a également le souhait de respecter une éthique environnementale. Ainsi les bouteilles de parfums sont fabriquées à partir de matériaux majoritairement recyclables. Les flacons noirs et blancs (à l’image du Tao) sont opaques afin de préserver la qualité exceptionnelle des parfums. Une fois que vous avez acquis un flacon vous pouvez acheter des recharges de 50 ml pour le remplir de nouveau. Les matériaux utilisés pour fabriquer les flacons sont en majorité recyclables.

Les bougies et coffrets

Les parfums se déclinent également dans une gamme de bougies parfumées pour la maison. Les bougies de 190 grammes sont composées de cire végétale.

Il existe également des coffrets voyage yin et yang. Le coffret yin rassemble les cinq eaux de parfum yin et le coffret yang les cinq eaux de parfums yang. Les bouteilles ont des contenances de 8.5 ml.

Une première boutique des élixirs précieux The Harmonist a ouvert ses portes au 36, avenue George-V à Paris en février 2016 et une seconde boutique a été ouverte en mars 2016 à Los Angeles. En plus des deux boutiques à Paris et Los Angeles, vous trouverez la gamme complète des parfums dans certaines parfumeries de Paris, Zurich, Cannes et Megève. Vous pouvez consulter les adresses des boutiques sur le site de The Harmonist.