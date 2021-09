Top 6 meilleures entreprises/société leaders dans le domaine de la distribution automatique

La distribution automatique est un domaine vieux de plusieurs années. Bien que le système se soit amélioré avec le temps, le principe reste le même. Une pièce contre un bien que vous aurez choisi. De nombreuses entreprises de ce secteur se challengent afin d’offrir le meilleur appareil possible. Bien que de nombreuses personnes en aient déjà fait usage une fois, peu connaissent les entreprises qui conçoivent ces merveilles. Découvrez ici les sociétés leaders dans le domaine de la distribution automatique.

1. AST International Equipment

Pour les entreprises qui recherchent un appareil à leur image, c’est la société idéale. En effet, AST International Equipment se charge de la conception des machines de distribution sur-mesure. Peu importe le type de distributeurs que vous recherchez, cette entreprise est en mesure de le concevoir. Des distributeurs automatiques de produits cosmétiques à ceux fournissant des magazines, lunettes ou autres, ce fabricant comprend et concrétise le besoin de chacun de ses clients.

Outre la distribution automatique, AST International Equipment met en place des systèmes permettant de gérer et de surveiller votre installation à distance. Vous trouverez aussi dans les attributions de cette entreprise la fourniture et la fabrication de pièces mécaniques. Cela garantit à tout un chacun un produit unique et de qualité française. AST International Equipment est un membre de la NAVSA, ce qui veut dire que vous obtiendrez une machine made in France.

2. Le casier Français

Le casier Français est un fabricant de distributeurs automatiques alimentaires faits en France. Ces types de distributeurs permettent aux agriculteurs de se passer d’un point de vente. Vous pourrez en apprendre davantage sur ces formes de distributeurs avec www.distributeurautomatique.net. Tous les distributeurs du Casier Français sont mis au point dans les ateliers de cette entreprise à Ennevelin.

La maîtrise de la conception de ses distributeurs permet à la société d’offrir le meilleur à ses clients. Les machines du Casier Français sont idéaux tant pour les produits sensibles que pour les produits frais. Il propose des prix bien étudiés aux producteurs afin de leur offrir la chance de préserver leur marge. Cette société à taille humaine accompagne les producteurs de la phase d’étude à celle de la réalisation.

3. Logimatiq Système

Existant depuis plus de deux décennies, Logimatiq Système est une entreprise qui crée divers types d'automates. Vous pourrez donc y faire concevoir et fabriquer des distributeurs automatiques pour :

des équipements de protection ;

des consommables ;

des masques respiratoires ;

des fournitures de bureau ;

et des bornes automatiques de paiement.

En fonction de votre demande, ils sont en mesure d’intégrer à votre machine un certain nombre de systèmes de paiement. Parmi ceux-ci se trouvent le lecteur de billet, la carte bancaire, la carte de pré-paiement ou encore le monnayeur. Toutes les machines de Logimatiq Système sont assemblées et testées dans des usines adaptées. De plus, les ingénieurs y ajoutent régulièrement des modifications afin de les rendre encore plus performantes.

4. Providif

Avec une expérience de plus de 30 années, Providif propose elle aussi à ses clients, tant en France que dans toute l’Europe, des distributeurs automatiques sur-mesure. Cette entreprise, qui offre une garantie de 5 ans à ses clients, est spécialisée dans la conception et la vente de distributeurs de produits frais. Vous trouverez principalement trois types de machines avec Providif, dont les kiosques, les distributeurs réfrigérés et ceux à casiers.

Les distributeurs automatiques de Providif sont disponibles en cinq langues : le français, l’anglais, l’italien, l’espagnol et l’allemand. Vos clients et vous pourrez choisir la langue qui vous convient pour effectuer vos différentes opérations. Les différents modèles sont modulables en fonction des besoins du client. Vous aurez donc la possibilité de diversifier vos canaux de distribution. Vous trouverez par exemple des modèles en inox, très sécurisés avec des modules de paiement intéressants.

5. Pizzadoor

Pizzadoor est une entreprise spécialisée dans la fabrication de distributeurs automatiques de pizzas. Le principe pour les machines conçues par cette société est assez simple et n’est pas très différent de celui des machines classiques. Il vous suffit de sélectionner la pizza que vous souhaitez déguster, puis cette dernière sera prête en un rien de temps. Des pizzas précuites sont disposées dans la chambre froide intégrée à la machine à une température de 3 °C. Elles passent de cette étape à la cuisson, puis sont mises en boîte comme dans une pizzeria.

Vous n’avez pas à craindre que votre machine se retrouve à court de pizzas précuites ou que celles-ci périssent au bout de quelque temps. En effet, les distributeurs automatiques de cette entreprise disposent d’un ordinateur intégré qui permet d’en gérer le stock. En outre, la cuisson ainsi que la date limite de consommation sont aussi gérées par celui-ci. Vos clients ne risquent pas de manger des pizzas passées de délai de consommation.

6. Gegeo Solutions

Gegeo est une entreprise existant depuis 2014 et qui se charge de développer des solutions automatisées. En effet, les machines de Gegeo Solutions sont mis au point pour la distribution de produits de bricolages, ambiants, frais ou surgelés. Le concept cherche à mettre au point un magasin automatique où vos clients pourront acheter diverses choses.

Gegeo Solutions dispose d’une machine automatique de multi-produits ROBOMAT. Ce distributeur fonctionne 24 h/24 et 7 j/7 avec des fonctionnalités très intéressantes qui s’adaptent à chaque type de personne. Vous disposez sur cette machine de 6 à 7 étagères ainsi que de 70 à 140 références de divers produits. Ses machines ont de nombreux avantages comme un remplissage rapide, une bonne gestion de la chaîne de froid, etc.