Tout ce que vous devez savoir sur la NBA

Maintenant que la dernière partie de la saison commence, nous vous disons tout sur les meilleurs matchs restants, les meilleurs joueurs et où acheter des billets pour un match NBA.

La saison en NBA est divisée en deux périodes distinctes : la saison régulière et les playoffs. La saison régulière débute fin octobre et s’achève début avril. Chacune des 30 équipes, réparties en 2 conférences de 15, doit disputer 82 matchs, 41 à domicile et 41 à l’extérieur. Pour atteindre ce total, les équipes affrontent 4 fois les 4 autres franchises de leur division (16 matchs au total), 3 ou 4 fois les autres équipes de leur conférence (36 matchs) et 2 fois les équipes de l’autre conférence (30 matchs).

Les playoffs sont les séries éliminatoires de la NBA. Ils sont organisés en quatre tours et regroupent seize équipes, huit de chaque conférence. Les gagnants du premier tour accèdent aux demi-finales de conférence, et les gagnants des demi-finales de conférence parviennent en finales de conférence. Ensuite, les champions de chaque conférence se rencontrent lors des finales NBA. Chaque série se joue au meilleur des sept matchs, c'est-à-dire que la première équipe qui gagne 4 matchs remporte la série.

Meilleures équipes et meilleurs joueurs

Actuellement, les Milwaukee Bucks dominent la conférence Est (avec 48 victoires pour 8 défaites), devant les Toronto Raptors et les Boston Celtics. Dans la conférence Ouest, ce sont les Los Angeles Lakers qui sont en tête (avec 42 victoires pour 12 défaites), devant les Denver Nuggets et les Los Angeles Clippers. Si l'on rentre dans le détail, la divison Atlantique est dominée par les Toronto Raptors, la division Centrale par les Milwaukee Bucks et la division Sud-Est par les Miami Heat. De son côté, la division Nord-Ouest est dominée par les Denver Nuggets, la division Pacifique par les Los Angeles Lakers et la division Sud-Ouest par les Houston Rockets.

Quant au classement des meilleurs joueurs de la saison, il est pour l'heure dominé par Kawhi Leonard. L'attaquant des Los Angeles Clippers est le prototype du joueur complet. Doté d'un jeu offensif limité plus tôt dans sa carrière avec les San Antonio Spurs, il est maintenant capable de dominer à l'intérieur et à l'extérieur. Il est également le meilleur défenseur dans le périmètre de la ligue. Leonard éclipse pour le moment LeBron James, des Los Angeles Lakers, qui occupe tout de même la deuxième place. James accumule toujours des points, des rebonds et des passes décisives. Giannis Antetokounmpo, des Milwaukee Bucks, et James Harden, des Houston Rockets, complètent ce quatuor de tête.

Qu'attendre des prochains matchs de la saison régulière ?

A deux mois de la fin de la saison régulière, alors qu'il reste 27 ou 28 matches à jouer pour la majorité des équipes, des questions se posent. Ainsi, les Clippers vont-ils trouver un vrai rythme de croisière avant les playoffs ? Les fans aimeraient voir "l'autre équipe de L.A." se lancer dans une série de victoires convaincantes avec une rotation à peu près établie et une identité de jeu plus affirmée. Autre question : qui peut priver Giannis Antetokounmpo du doublé ? Le "Greek Freak" est bien parti pour devenir un MVP indiscutable et le 12e joueur de l'histoire de la NBA à gagner deux trophées de MVP de suite, succédant ainsi à Bill Russell, Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Moses Malone, Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan, Steve Nash, LeBron James. Dernière interrogation : les San Antonio Spurs, après avoir joué 22 campagnes de playoffs consécutives, vont-ils connaître la fin de cette formidable série ? Tout porte malheureusement à le croire.

Les matchs à ne pas manquer :

Los Angeles Clippers VS Denver Nuggets (samedi 29 février 2020)

Los Angeles Clippers VS Los Angeles Lakers (dimanche 8 mars 2020)

Milwaukee Bucks VS Boston Celtics (vendredi 13 mars 2020)

Toronto Raptors VS Los Angeles Lakers (mardi 24 mars 2020)

Milwaukee Bucks VS Toronto Raptors (jeudi 2 avril 2020)

Où obtenir des billets pour un match NBA

Selon Hellotickets.fr (le site français d'achat de billets pour la NBA), les équipes préférées des voyageurs français sont les New York Knicks, le Miami Heat, les Brooklyn Nets et les Los Angeles Lakers.

Pour ceux qui voyageront bientôt aux États-Unis, consultez le calendrier ici, car il y a encore beaucoup de matchs en cours en février et avril.

Les New York Knicks disputeront 4 matchs en avril à Pâques, tous très demandés par le public français. Le Miami Heat a encore 12 matchs à jouer entre mars et avril, il est donc encore temps de les voir en direct.

Recommandations pour acheter des billets

Vous pouvez obtenir les billets pour la NBA sur Hellotickets.fr, où il vous est possible de payer en euros avec votre carte de crédit. En outre, vous pouvez décider quel siège vous souhaitez acheter, car le site montre la vue de chaque siège sur une photo.

Pensez à acheter les billets avec suffisamment de temps à l'avance pour obtenir le prix le plus avantageux !

Sachez enfin que les meilleures vues sont celles situées au milieu du stade, pas derrière le cerceau. De plus, si vous avez un budget limité, vous n'avez pas besoin d'acheter les sièges les plus proches du terrain : les sections autour des 200 sont parfaites.