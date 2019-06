Tout savoir pour avoir un bon CV

La rédaction du CV, au même titre que la lettre de motivation, est une étape obligatoire quand on est en recherche d'un emploi. Il est en quelque sorte notre carte d'identité de notre expérience professionnelle, mais également de nos compétences. De prime abord, le CV semble être assez simple à mettre en place. Il n'en est rien. D'où l'importance de connaître les qualités d'un bon CV, et de suivre quelques recommandations afin de mettre toutes les chances de son côté.

Quelles sont les qualités d'un bon CV ?

Tout le monde est en mesure de produire un CV, mais le problème est de savoir sur quoi repose un excellent CV pour se démarquer des autres.

L'un des éléments essentiels d'un bon CV est sa clarté. Autrement dit, si le document comporte trop de renseignements dans un faible espace, il ne sera pas lu à sa juste valeur en raison d'un défaut de mise en forme. La clarté du CV est donc primordiale afin que l'employeur puisse s'assurer, en quelques coups d’œil, de la valeur de la candidature.

Le type de CV est également un élément à prendre en considération quand il s'agit de marquer l'esprit de l'employeur. En effet, la constitution du CV doit coller au mieux avec votre recherche. Par exemple, en prenant en compte le poste en question de votre recherche d'emploi. Pour un poste un graphiste, il faudra se montrer créatif à l'image du métier. En effet, il faut bien avoir à l'esprit que vous n'êtes pas tout seul à candidater, d'où l'importance de prêter une attention somme toute particulière à la présentation.

Quelques conseils pour la rédaction du CV

Avant de commencer l'écriture du CV, il convient dans un premier temps de choisir la forme du document. Ils sont au nombre de trois : thématique, chronologique et mixte. Chacun d'entre eux répond à des besoins professionnels bien spécifiques.

Le CV thématique est judicieux quand il s'agit de mettre en avant les caractéristiques d'un même secteur de métier. Et puis il a l'extrême avantage de cacher les périodes sans travail.

Le CV chronologique est idéal pour le candidat qui dispose d'un parcours professionnel régulier.

Et le CV mixte est pertinent pour les demandeurs d'emploi qui ont un parcours alambiqué. Il peut alterner son CV entre les informations thématiques et chronologiques.

Ensuite, l'on peut commencer son CV en inscrivant en haut à gauche du document, son nom, son prénom et ses coordonnées. Vous devez vous démarquer par l'introduction qui représente le deuxième contact visuel après votre identité. Elle doit attirer le regard de l'interlocuteur en résumant, par exemple, l'objectif de votre demande ou en déclinant deux ou trois qualités qui vous ressemblent.

Informations pratiques

Pour faire un CV, il faut soigner également les autres parties que sont les expériences professionnelles, les compétences et la formation.

La rubrique « expériences professionnelles » est la partie la plus intéressante pour l'employeur. Pour exposer son parcours, le candidat se doit d'inscrire l'intitulé poste en question, la raison sociale de l'entreprise et les dates de début et de fin de sa fonction.

La rubrique « compétences » n'est jamais de trop dans un CV, surtout quand il s'agit de détailler ses capacités générales. Par exemple, le demandeur d'emploi peut décliner ses facultés à manager une équipe ou encore à organiser un planning. À l'ère du tout numérique, il n'est pas exclu de réaliser une sous-partie intitulée « compétences informatiques ».

La rubrique « formation » doit informer le futur employeur de tous les diplômes obtenus. Le nom du diplôme doit être indiqué, de même que le nom de l'établissement et l'année de l'obtention. Par exemple, un BTS management commercial opérationnel au Lycée polyvalent Joseph Marie Carriat à Bourg-en-Bresse en 2018.

D'autres rubriques un peu plus aléatoires peuvent être introduites dans le CV, à l'exemple des centres d'intérêt, des actions bénévoles ou encore des niveaux en langue.

Les erreurs à ne pas commettre

Un bon CV, c'est également des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Il apparaît évident qu'il ne faut pas user d'expressions trop communes, et encore moins familières pour mettre en avant ses compétences. En faisant preuve de créativité et en personnalisant votre propos, le CV a toutes les chances d'attirer l'attention de l'employeur.

Pour ce qui est de la mise en forme, il faut toujours veiller à choisir une police de caractères lisible. Ce serait dommage de passer côté d'une offre d'emploi, à cause d'une police de caractères mal choisie. En outre, il ne faut pas non plus y mettre trop de couleurs tape-à-l’œil.

En ce qui concerne les notes qui justifient l'obtention du diplôme, effectuez-le à une seule condition : que les notes soient excellentes.

Cependant, le choix d'un éditeur en ligne de CV est toujours un excellent outil pour ne pas réaliser les erreurs que nous venons de recenser. En effet, ils sont en mesure de vous aiguiller dans la réalisation d'un bon CV.