 Un jeu de piste en extérieur pour découvrir les mystères de Paris : Cluez

Paris, la Ville Lumière, regorge de mystères et de secrets cachés dans ses rues historiques. Pour les découvrir de manière ludique et immersive, Cluez propose un jeu de piste en extérieur unique en son genre. Cette aventure interactive mêle enquête et exploration pour permettre aux participants de plonger dans des histoires fascinantes tout en déambulant dans les quartiers emblématiques de la capitale. Avec Cluez, Paris se révèle sous un nouvel angle et promet des moments inoubliables pour petits et grands détectives en herbe.

Une expérience immersive au cœur de Paris

Cluez offre une expérience inédite pour ceux qui souhaitent participer à un escape game en extérieur à Paris et découvrir la ville autrement. Contrairement aux visites touristiques classiques, ce jeu de piste invite les participants à revêtir leur casquette de détective et à se lancer dans une enquête palpitante. Munis d’une tablette tactile, les joueurs doivent résoudre des énigmes disséminées dans divers quartiers parisiens tels que :

le Marais ;

Les passages couverts du 2ème arrondissement ;

le Quartier Latin.

Chaque scénario est soigneusement conçu pour offrir une immersion totale, en mêlant histoire, culture et divertissement.

La force de Cluez réside dans sa capacité à transformer une simple promenade en une véritable aventure interactive. Les participants, qu’ils soient en famille, entre amis ou collègues, sont amenés à collaborer, observer et faire preuve de logique pour déjouer les mystères qui jalonnent leur parcours. Cette activité ludique et enrichissante permet de découvrir Paris sous un nouveau jour, tout en s’amusant et en apprenant.

Des scénarios variés et adaptés à tous les niveaux

Cluez propose une variété de scénarios pour satisfaire tous les goûts et tous les niveaux. Que vous soyez un détective en herbe ou un enquêteur aguerri, vous trouverez un défi à la hauteur de vos compétences. Les parcours sont adaptés à différents publics, avec des niveaux de difficulté allant de facile à expert. Par exemple, l’Affaire des Poisons vous plonge dans le Marais du XVIIe siècle, tandis que la Brigade de Vidocq vous entraîne dans les passages couverts du Palais Royal.

Chaque enquête est conçue pour offrir un équilibre parfait entre challenge et plaisir. Les énigmes, souvent inspirées de faits historiques réels, sont à la fois stimulantes et accessibles. De plus, Cluez propose des versions spécifiques pour les enfants, ce qui permet aux plus jeunes de participer pleinement à l’aventure. Cette inclusivité fait de Cluez une activité idéale pour des sorties familiales, des anniversaires ou des événements de team building.