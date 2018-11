Une agence SEO éthique, transparente et compétente selon Jérémie Politi

Alors que ses études n’étaient pas encore terminées, Jérémie Politi s’est découvert une passion pour le monde du référencement naturel, que l’on appelle aussi SEO (Search Engine Optimization).

En 2014, il prend la décision de ne plus rêvasser et de réaliser ses ambitions en créant une entreprise spécialisée dans les stratégies de référencement sur Google : SmartWeb Group .

Dès le départ, Jérémie Politi se concentre sur des valeurs humaines qu’il estime importantes. Telles que la transparence et l’expertise qui sont deux maximes prônées par son entreprise. Pour réussir, l’objectif de Jérémie Politi est de collaborer en toute confiance avec chaque client, il s’efforce à être transparent dans ses actions et dans les résultats escomptés.

Le rôle prépondérant de la relation client dans une agence SEO

En effet, pour l’agence SEO dirigée par Jérémie Politi, la relation avec chaque client est basée sur la confiance d’une part et d’autre part sur la notion de transparence. Il ne veut pas proclamer de fausse-promesses, il prend ainsi le temps d’éduquer chaque client sur le fonctionnement de l’algorithme de Google.

Par ailleurs, chez SmartWeb Group, l’optimisation du taux de conversion fait partie intégrante de la stratégie afin de mieux convertir le trafic généré par le référencement. Ainsi, les éléments de réassurance inhérents à un site web sont mis en avant, afin de mieux crédibiliser l’entreprise et gagner plus facilement la confiance de l’internaute.

En tant que consultant ou agence SEO , Jérémie Politi se positionne comme un véritable partenaire, générateur de business pour votre entreprise. D’ailleurs, grâce à son savoir-faire et à son expertise, Jérémie Politi gagne de plus en plus la confiance auprès de grands comptes qui lui donne carte blanche à l’instar de Deliveroo, Expedia ou encore Thomas Cook. Pour Jérémie Politi, les liens qui se tissent avec chaque projet, vont plus loin qu’une simple relation de client/fournisseur, en effet, l’échange s’inscrit davantage dans une relation de client/partenaire.

La passion du métier : un clé pour la réussite

Jérémie Politi est fier de son positionnement, orienté à 100 % vers le SEO, l’agence SmartWeb Group est divisée en trois pôles d’expertise : l’audit interne / externe, la rédaction et le netlinking. Pour une prestation globale de référencement, un plan d’actions est toujours proposé afin de suivre mois par mois les différentes actions de référencement menées. De plus, un outil de tracking est mis en place pour analyser l’évolution du positionnement des mots clés préalablement sélectionnés.

En conclusion, certaines personnes se demandent à quoi sert une agence SEO. Pour répondre à cette question, Jérémie Politi explique que le référencement naturel sert avant tout à développer un chiffre d’affaires additionnel de façon durable pour le compte d’une société. Le référencement naturel permet également de renforcer la notoriété et la crédibilité d’un site web.