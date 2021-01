Une nette augmentation du trafic pour les montres vintage de Rolex en 2020

Au cours de l'année 2020, les montres vintage de manufactures luxueuses ont su tirer leur épingle du jeu et ont dominé le marché. Plus particulièrement, ce sont les ventes en ligne qui ont explosé compte tenu de la situation sanitaire. Parmi les marques de luxe, Rolex demeure la marque de prédilection dans ce domaine et enregistre une hausse de 19 % du trafic en 2020.

Montres vintage : la vente en ligne a bondi en 2020

Il est indéniable que l'année 2020 est synonyme de croissance exponentielle des ventes en ligne de montres. Effectivement, compte tenu de la situation sanitaire, les ventes en ligne ont connu un succès fulgurant. Plus particulièrement, ce sont les montres vintage qui ont porté ce phénomène à la hausse. Parmi les différentes manufactures horlogères de luxe, certaines ont su se démarquer face à la concurrence.

Effectivement, ces marques de luxe ont tiré leur épingle du jeu et ont enregistré des hausses de trafic important au cours de cette année. Les manufactures horlogères ont alors profité de cet engouement pour les montres vintage ainsi que pour la vente en ligne. Il est vrai que les marques de luxe sont incontournables dans ce domaine et cela ne devrait pas s'arrêter de sitôt.

Les montres Rolex sont indétrônables

C'est la Rolex Online qui a fait la différence et qui persiste à être la montre vintage la plus recherchée. Effectivement, Rolex a enregistré une hausse du trafic à hauteur de 19 %. La manufacture a su se hisser en tête du classement et s'imposer comme étant la marque de luxe par excellence et de prédilection. La montre Rolex demeure indétrônable et l'année 2020 a été en faveur de la marque pour la vente en ligne.

Aux côtés de Rolex, on retrouve Patek Philippe mais aussi Cartier qui figurent dans le top cinq des marques de montres les plus recherchées. Également, ce sont celles qui enregistrent la plus forte hausse du trafic au cours de l'année.

Les manufactures horlogères et le design vintage sont en vogue

Le design vintage des montres de luxe est particulièrement apprécié et recherché. Effectivement, l'année précédente a été marquée par une hausse des recherches pour les montres vintage de marques de luxe. Les montres de luxe sont indémodables et demeurent être un accessoire intemporel que ce soit pour des collectionneurs ou non.

Les achats sur le web et le trafic ont connu des statistiques hors du commun. Ce sont les ventes vintage qui ont bondi et qui devraient encore offrir des perspectives encourageantes pour l'année à venir. Également, lorsqu'on parle de vintage, cela comprend le design mais également les produits de seconde-main.