Valises de voyage quels sont les différents types et modèles

Êtes-vous un grand voyageur à la recherche de la valise de voyage parfaite ? L'emballage et le transport de vos vêtements et de vos articles lors de vos déplacements constituent une partie essentielle de chaque voyage. Avec un tel choix de types de bagages, de valises, de sacs, etc., il peut être intimidant d'essayer de décider lequel répond le mieux à vos besoins uniques.

Dans cet article, nous allons examiner les différents modèles de valises de voyage disponibles sur le marché, pour vous aider à déterminer le type de bagage qui convient le mieux à vos préférences lorsque vous décidez où vous voulez aller dans le monde !

Les valises cabines

Que vous soyez un grand voyageur ou que vous planifiez votre premier voyage à l'étranger, il est important d'avoir la bonne valise cabine.

Les valises cabine sont conçues spécifiquement pour les voyages en avion et constituent le choix idéal si vous voulez vous assurer que vos objets restent en sécurité pendant votre voyage. Mais qu'est-ce qui rend les valises cabine si spéciales ? Voyons un peu !

La taille compte quand on prend l'avion

Les valises cabine sont conçues pour entrer dans la cabine d'un avion, ce qui signifie qu'elles doivent répondre à certaines exigences de taille. En général, elles ne doivent pas dépasser 56 cm x 45 cm x 25 cm (poignées et roues comprises).

De nombreuses compagnies aériennes imposent également des limites de poids pour les bagages de cabine - généralement autour de 10-12 kg - il est donc important de vérifier ces exigences avant d'acheter.

Caractéristiques d'une grande valise de cabine

Les meilleures valises de cabine sont dotées de nombreuses caractéristiques qui facilitent leur transport et leur rangement à bord. Recherchez des poignées réglables, des roues robustes et des intérieurs compartimentés qui facilitent l'organisation de vos articles.

En outre, de nombreuses valises de cabine sont équipées de serrures approuvées par la TSA et de poches de protection RFID qui permettent de protéger vos objets de valeur des regards indiscrets.

Le style est également important

Si la fonctionnalité est essentielle dans le choix d'une valise de cabine, le style ne doit pas non plus être négligé ! Avec la multitude de modèles disponibles aujourd'hui, il n'y a aucune raison pour que vous ne trouviez pas celui qui reflète votre propre style unique tout en répondant à tous les critères ci-dessus.

Des couleurs vives et des motifs audacieux aux designs monochromes chics, il y en a vraiment pour tous les goûts.

Les valises moyen et grand format

Durabilité

Lorsqu'il s'agit de bagages, la durabilité est essentielle. Une valise doit pouvoir résister à toutes sortes d'usures et de déchirures. C'est pourquoi il est important de rechercher des valises fabriquées dans des matériaux solides tels que le polycarbonate ou le plastique ABS. Ces deux matériaux sont légers mais extrêmement durables, ce qui les rend parfaits pour les grands voyageurs qui ont besoin que leurs valises durent.

De plus, ces matériaux sont résistants aux rayures, de sorte que votre valise aura toujours belle allure, même après de nombreux voyages !

Poids

Le poids est également un facteur important lorsqu'il s'agit de bagages. En général, les grandes valises ont tendance à être plus lourdes que les petites en raison de l'espace de rangement qu'elles offrent.

Cependant, cela ne signifie pas que vous devez sacrifier la qualité au profit du poids - il existe de nombreuses options légères qui offrent suffisamment d'espace pour tous vos objets sans trop vous peser pendant vos voyages.

Caractéristiques

Les valises de taille moyenne et grande sont dotées de diverses caractéristiques, selon la marque et le modèle que vous choisissez. Recherchez des caractéristiques telles que des sections extensibles si vous avez besoin d'espace supplémentaire en voyage, des compartiments multiples pour organiser vos articles, des poignées télescopiques, des roues pivotantes à 360 degrés et des serrures pour plus de sécurité en voyage.

Si porter votre valise n'est pas possible en raison de restrictions de taille ou de problèmes de dos, envisagez d'investir dans une valise avec des sangles de sac à dos afin de pouvoir la porter facilement sur de longues distances sans aucune contrainte pour votre corps.

Source des images :

https://pixabay.com/fr/photos/valise-voyager-vacances-emballage-356733/