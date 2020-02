Vers la dématérialisation des entreprises

La dématérialisation au sein des entreprises fait de plus en plus partie non seulement des processus internes mais est aussi un véritable outil de collaboration avec le client. Certaines entreprises, vont même plus loin, en devenant totalement numériques.

Les secteurs les plus impactés par la dématérialisation

De nos jours, la majorité des secteurs proposent des prestations entièrement numérisées. L’une des premières activités à bénéficier de la dématérialisation c’est bien-sûr l’information. Mais bien d’autres industries se sont dématérialisées au fil du temps et des évolutions technologiques. Ainsi, des secteurs qui étaient, fût un temps, entièrement physiques, ont muté vers le digital. Pour n’en citer que quelques-uns on note : la comptabilité, les actes notariales avec les signatures électroniques, les jeux comme le casino, la banque et ainsi de suite. Bien qu’il reste encore quelques métiers qui ne peuvent être numérisés, notamment dans l’artisanat ou les services à la personne, la dématérialisation est présente à peu près dans tous les secteurs économiques.

La relation client dématérialisée

La relation client et en particulier la relation à la vente s’articule de plus en plus autour du numérique. Grâce aux e-mails, les entreprises peuvent conclure des contrats avec le digital en envoyant les devis et les factures en ligne. De nombreuses activités utilisent ce canal pour conclure leurs ventes, c’est devenu un véritable socle pour réussir dans les affaires. Le numérique est aussi utilisé pour le SAV avec les chatbots qui répondent instantanément aux demandes et réclamations des clients.

Les nouvelles technologies ont bouleversé au cours des deux dernières décennies la relation entreprise/client. Cette mutation s’est produite pour satisfaire la demande d’immédiateté réclamée par le consommateur. En effet, le temps où il était disposé à attendre des jours pour recevoir une réponse à une demande ou recevoir un devis est bel est bien révolu. De nos jours il veut tout et tout de suite. La dématérialisation répond à ce besoin.

Les actes dématérialisés

La façon de travailler en entreprise a globalement changé ainsi que la façon de communiquer : rapports, réunions en visioconférence, échanges par mails, newsletter, informations internes...Dans les grandes entreprises, la numérisation a remplacé en grande partie les relations humaines, il est très fréquent d’observer que les collaborateurs ne se rencontrent physiquement que très rarement. D’un côté on peut déplorer cette absence de contacts humains, de l’autre on ne peut que se réjouir de la rapidité des échanges, la conservation de l’information et le fait de pouvoir communiquer à n’importe quelle heure de n’importe quel endroit. Cela répond aux besoins de la vie moderne. Cependant on pourrait se demander si ces besoins ont été créé par le développement des nouvelles technologies ou par une évolution des consciences et un besoin de rapidité.

Quoi qu’il en soit ces avancées technologiques ont permis de développer de nouveaux métiers comme community manager pour la gestion des réseaux sociaux ou data analyst. Par ailleurs, la maîtrise d’internet est devenue une condition requise à l’embauche dans bon nombre d’entreprises.