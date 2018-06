Visiter les Etats-Unis en famille : dix choses à ne pas oublier avant le depart

Vous avez décidé de passer vos prochaines vacances aux Etats-Unis ? Vous avez économisé toute l'année ? Bravo !

Afin de vous garantir un magnifique séjour en famille, voici une liste récapitulative de ce qu'il ne faut pas oublier afin de passer des vacances inoubliables.

1. Les passeports et l'autorisation ESTA

Penser à vérifier la date d'expiration de vos passeports. Cette vérification doit être faite bien à l'avance, c'est-à-dire avant de prendre vos billets d'avion, afin de vous préserver d'une mauvaise surprise.

En effet, si votre passeport est périmé ou vient à expirer dans les mois qui suivent, il vous faudra compter un à deux mois pour le refaire.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou préfecture le cas échéant.

Une fois les passeports vérifiés faîtes votre demande ESTA. L'ESTA est une version simplifiée de visa pour les Etats-Unis.

Pensez également à faire des photocopies de vos passeports et autres documents officiels - en cas de perte de vos papiers pendant le voyage - et gardez-les avec vous pendant le voyage.

2. Le permis de conduire

Si vous avez projeté de conduire alors il vous faut prendre votre permis de conduire et faire une demande de permis international auprès l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS), ce service est disponible en ligne.

3. Les cartes bancaires et l'argent liquide

Les cartes bleues Visa sont très répandues pour voyager, mais il y a aussi les chèques de voyages ou bien les cartes MasterCard ou American Express.

Renseignez-vous auprès de votre banque et étudiez la meileure solution pour répondre à vos besoins quotidiens sur place.

Pensez aussi à prendre quelques dollars américains avant de partir.

4. L'assurance voyage

Si vous passez par une agence de voyage, il y a fort à parier que celle-ci vous proposera une assurance couvrant la durée de votre séjour. Malgré tout vérifiez que cette assurance comprend tout ce dont vous avez besoin, en particulier si vous voyagez avec des enfants. Sinon, renseignez-vous auprès d'un assureur.

N'oubliez pas de vérifier que l'assurance couvre les frais médicaux extrêmement élevés aux Etats-Unis.

5. L'itinéraire de votre voyage et le logement

Si vous passez par une agence, celle-ci vous préparera un itinéraire et vous enlèvera ainsi une épine du pied.

Ceci étant, si vous êtes du genre à voyager avec votre sac à dos et à aimer l'aventure, nous vous conseillons tout de même de définir votre itinéraire afin d'éviter les mauvaises surprises.

Réserver des logements à l'avance est aussi important, surtout lorsque vous voyagez en famille.

Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur Internet.

6. Les appareils électroniques

Pensez à prendre les chargeurs de vos appareils électroniques comme les téléphones, appareils photo, iPad, etc. et vérifiez également que les piles sont chargées.

Songez également à vous procurer un adaptateur-convertisseur de prise électrique France > USA, bien que vous en trouverez sans doute à l'aéroport mais ils sont en général beaucoup plus chers.

7. Des vêtements appropriés

Selon le type de vacances que vous allez passer, la saison à laquelle vous partez, et le lieu où vous rendez, il va vous falloir être organisé.

L'été il faut penser à se protéger du soleil et de la chaleur, l'hiver il faut des vêtements qui protègent du froid. N'oubliez pas que les amplitudes thermiques américaines sont bien plus qu'extrêmes qu'en Europe.

Renseignez-vous sur votre destination, si vous partez à Miami ou à Juneau en Alaska que ce soit en été ou en hiver votre valise ne sera vraiment pas la même...

En toutes circonstances pensez à prendre un pull ou une veste polaire en cas de soirées fraîches ainsi que des chaussures très confortables dans lesquelles vous pouvez marcher pendant longtemps.

8. Des essentiels pour toute la famille

Prenez une petite trousse de secours pour les enfants avec du paracétamol en cas de fièvre, ou tout autre médicament que vous avez déjà l'habitude de donner à vos enfants, des médicaments contre le mal du transport, des pansements, des lingettes, des mouchoirs.

Il est bien évident que plus les enfants sont jeunes plus il faut prévoir, au cas où ils tombent malades sur place.

9. Un bagage par personne

A moins que vous ne voyagiez avec un bébé ou des petits enfants, chaque voyageur devrait avoir son bagage à main qu'il peut emporter dans l'avion.

Au niveau des valises en soute, à vous de voir mais vérifiez le poids maximal auprès de la compagnie aérienne.

Attention à ne pas vous surcharger de bagages quand vous arrivez à l'aéroport, auquel cas vous aurez des difficultés à vous déplacer ! Concentrez-vous plutôt sur l'essentiel à prendre pour voyager et voyagez léger !



Autre chose très importante : garder de l'espace vide dans vos valises pour rapporter tous vos souvenirs et achats des Etats-Unis.

10. Affutez votre anglais

That's right ! Vous partez aux Etats-Unis et il va vous falloir communiquer en anglais, du moins pour les choses basiques du quotidien, et aussi pour le voyage.

Penser à réviser vos acquis et si possible à pratiquer votre anglais avant de partir.

Une fois sur place, vous pourrez peut-être trouver des personnes qui parlent le français mais il ne faut pas trop compter sur cela.

En règle générale, il vous faut pouvoir communiquer sur les thématiques du voyage, des moyens de transport, de l'argent, de la nourriture et du logement.