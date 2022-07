Voici comment télécharger des vidéos gratuitement en qualité HD sur votre appareil …

Cherchez-vous un moyen pour télécharger vidéo tiktok, Facebook, Instagram ou autre pour en disposer à tout moment et sans internet sur votre espace mémoire ! Sur cette article on va parler d'une application qui va vous permettre d'enregistrer gratuitement en ligne des vidéos, de la musique, des audio depuis des plateformes différentes et ce, en illimité et en qualité hd. Continuez la lecture pour en savoir plus !

Snaptube : Application gratuite pour sauvegarder des vidéos en ligne

L'application dont on parle sur ce sujet est Snaptube, il s'agit de la solution leader de téléchargement de vidéos en ligne qui vous offre une sélection de fonctionnalités, et une expérience aisée d'enregistrement de vos audio ou vidéos préférées.

Quelle résolution de vidéo Snaptube permet-elle de télécharger ?

Snaptube vous offre de télécharger la qualité que vous souhaitez parmi les résolutions d'origine de la vidéo sur toutes les plateformes supportées. Lors du processus d'enregistrement de votre vidéo Tiktok ou autre, et selon la disponibilité, vous pouvez choisir entre 144 pixels jusqu'à 4K. Si vous souhaitez donc des vidéos à qualité hd, avec Snaptube c'est possible en un clic.

Sur quels appareils Snaptube peut-elle être utilisée ?

Snaptube vous permet de télécharger vidéo facebook, Instagram, tiktok etc. sur plusieurs appareils. Ainsi, l'application Snaptube peut être utilisée sur les Smartphones et tablettes Android, sur les appareils de la marque Apple, de même que sur un PC.

Installer Snaptube sur un appareil Android

Pour utiliser Snaptube sur un appareil opérant sous Android, le fichier APK peut être téléchargé depuis le site officiel de l'application snaptubeapp.com. Avant de procéder à l'installation, tâchez à activer l'option 'Sources Inconnues' ou 'Unknown Sources' selon la langue de votre système.

Installer Snaptube sur un environnement iOS

Pour l'installation de Snaptube sur iPhone ou toute autre gadget de la marque Apple, il convient de visiter snaptubeapp.com, et en bas de la page d'accueil, sélectionner Snaptube iOS. Vous serez ainsi redirigé vers la page d'application sur App store d'où vous pouvez installer Snaptube.

Si vous naviguez depuis un ordinateur portable ou de bureau, Snaptube met à votre disposition un service de téléchargement en ligne. Vous pouvez donc télécharger vidéo instagram, YouTube ou autre directement depuis votre navigateur en qualité hd et sans limites.

Comment télécharger une vidéo via Snaptube ?

Pour enregistrer une vidéo gratuitement depuis votre téléphone mobile, il s'agit d'un simple processus. Lancez tout d'abord l'application, insérez le lien de la vidéo à télécharger sur la barre de recherche puis cliquez dessus pour commencer la lecture. Une fois la vidéo démarrée, un petit bouton vous serez affiché en dessous. En y cliquant, l'ensemble des résolutions de la vidéo, y compris la qualité hd s'elle est disponible, vous seraient affichées sur la listes des choix de même que la version audio. Faites alors votre choix en cliquant sur le lien du téléchargement qui vous convient.

Vous pouvez aussi accéder directement à Tiktok, Instagram etc. depuis Snaptube puis rechercher la vidéo à enregistrer.

Sur la version Desktop, le téléchargement se fait de la même manière et en quelques moments seulement. Il suffit d'introduire le lien de la vidéo sur la barre de recherche et par la suite sélectionner le téléchargement à débuter.

Bref, pourquoi Snaptube et non une autre application ?

Le service de Snaptube est complètement gratuit. De plus, il est rapide et illimité, les utilisateurs peuvent lancer plusieurs téléchargements à la fois.

L'enregistrement des vidéos via l'application peut se faire sous toute résolution disponible y compris la qualité hd, full hd et 4k.

L'application supporte plus de 50 plateformes et sites de streaming y compris les plus populaires.

Snaptube présente une interface conviviale, simple à utiliser et sans publicité. L'application fonctionne flexiblement en mode multitâche.

Le service est fiable et sécurisé, il offre une expérience de téléchargement stable et sans interruption.