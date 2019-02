Volet roulant ou store, comment choisir ?

Vous souhaitez remplacer vos volets battants vieillissants ? Mais vous hésitez entre des volets roulants et des stores ? Voici quelques éléments d'information pour vous aider à faire votre choix.

Les volets roulants vous apporteront un vrai confort dans votre maison. Avec eux, il devient inutile d'ouvrir la fenêtre pour fermer vos volets. En outre, les volets roulants vous offrent l'assurance d'une obscurité maximale et d'une fraîcheur préservée lors des chaudes journées d'été. Ils permettent encore de réaliser des économies d'énergie non négligeables. Les raisons de s'équiper d'un volet roulant de reparstores ne manquent pas.



Différents types de manœuvres s'offrent à vous : d'abord, les mécanismes manuels, qui vous permettent de piloter vous-même les mouvements du volet avec une manivelle, une sangle ou une poigné accrochée à une lame. Ensuite, les mécanismes motorisés, qui vous permettent de commander les manœuvres des lames grâce à une télécommande ou un interrupteur. Sachez que les mécanismes motorisés d'un volet roulant peuvent avoir une alimentation électrique ou solaire autonome. La différence de prix entre un volet classique et un volet à alimentation solaire n'est guère significative. Dans les deux cas, ce sont des volets assez simples à installer, ce qui permet de réduire les coûts de main d'œuvre.

Un store velux est une bonne option si vous souhaitez tamiser la lumière dans votre pièce à vivre tout en vous protégeant du vis-à-vis et apporter une touche décorative à votre intérieur. Il est également recommandé si vous souhaitez, durant la période estivale, ouvrir vos portes et fenêtres tout en vous protégeant des insectes. Les stores occultants velux permettent de créer une obscurité parfaite dans votre pièce en assurant un niveau d'occultation optimal quel que soit le coloris. C'est la solution idéale pour la sieste des enfants et les grasses matinées du week-end. Ces stores s'adaptent sur toutes les fenêtres velux, y compris les plus anciennes et s'accordent à votre décoration intérieure grâce au large choix de couleurs et motifs.

Parmi les différents types de stores d'intérieurs, vous avez le choix entre le store vénitien, le store enrouleur, le store bateau, le store à bandes verticales, le store plissé et les panneaux japonais. Les stores extérieurs, quant à eux, apportent une vraie plus-value en termes de confort, de protection et d'esthétique à votre habitat. Ils sont entièrement paramétrables selon vos besoins et vos envies. Différents modèles existent : le store banne (le plus répandu en France à l'heure actuelle), le store bannette à projection, le store screen vertical, le brise-soleil orientable, le parasol mural, le store sur pied, le store de véranda, ou encore le store de pergola. Si vous souhaitez de plus amples informations et prendre contact avec un artisan qui pourra s'occuper de l'installation de ces équipements pour votre maison, cliquez ici.

Photo : JensPeter/PixarBay