Votre boîte à outils vidéo complète : Convertisseur Vidéo, Compresseur Vidéo, Enregistreur Vidéo et Graveur de DVD

Wondershare UniConverter est un logiciel qui permet de convertir plusieurs vidéos en quelques secondes. Il offre la possibilité de convertir plus de 1000 formats vidéo et audio. Il prend également en charge un large éventail de conversions vidéo telles que WEBM en MP4, TS en MP4, MP4 en MPEG, AVI en MOV. Wondershare UniConverter propose une technologie de conversion sans aucune perte de qualité par une vitesse de conversion 30 fois plus rapide.

Publication de Wondershare UniConverter 12 : de nombreuses nouveautés

La dernière version du logiciel a récemment été publiée. Voici, présentées de manière synthétique, les nouvelles fonctionnalités de Wondershare UniConverter 12.

1/ Un nouveau module de conversion de vidéo :

● Prise en charge de la conversion et de la lecture vidéo au format 4K, 8K, plus fluide, meilleure compatibilité et performances du logiciel ;

● Ajout de certains modèles d'appareils populaires, tels que les séries iPhone 11, iPhone 11 PRO, Huawei, Honor.

2/ Un nouveau module de compression :

● Ajout d'un filigrane pour la compression (version gratuite) ;

● Pas de limitation de la taille des fichiers compressés ;

● Compression par lots dans la version gratuite ;

3/ Module d’enregistrement :

● Ajout d'une fonctionnalité d'enregistrement vidéo et paramétrage des fichiers d'enregistrement générés ;

● Ajout d'une fonction d'enregistrement audio et prise en charge de l'enregistrement simultané des sons du microphone et du système d'exploitation ;

● Raccourcis d'enregistrement avec mise en pause et reprise de l'enregistrement.

4/ Augmentation de la vitesse de traitement et correction de bugs :

● Vitesse de conversion sans perte augmentée de 30% ;

● Taux de réussite des téléchargements augmentée de 10% ;

● Taux de réussite de la gravure de DVD augmentée de 10%.

Autre nouveauté notable dans Wondershare UniConverter Version 12 : une accélération GPU nettement supérieure à celle d'UniConverter 11.

Nous assistons par ailleurs à une mise à niveau de l'interface de Wondershare UniConverter. L'interface du logiciel vidéo a été simplifiée et vous pouvez maintenant retrouver toutes les fonctionnalités du logiciel à gauche dans un menu de l'interface qui vous permet de naviguer plus facilement et d'accéder plus rapidement aux différentes actions proposées par le logiciel.



La fonctionnalité de montage est d'ailleurs maintenant séparée de celle de conversion de vidéo et accessible bien plus facilement pour les utilisateurs via l'entrée du menu Editeur Vidéo. Il vous suffit ensuite de sélectionner l'action à utiliser : rogner une vidéo, ajouter un filigrane à votre vidéo, découper votre vidéo, ajouter un effet à votre montage, ajouter un sous-titre ou une piste audio.

Comment convertir MP4 en DVD sur Windows 10

L'un des points forts de Wondershare UniConverter, c'est qu'il vous permet de graver facilement vos MP4 sur DVD sous Windows 10. Le nouveau Windows 10 a rendu beaucoup d'applications incompatibles depuis son lancement. Si vous souhaitez graver un DVD à partir de vos vidéos MP4 sous Windows 10, il faut donc trouver un logiciel compatible avec Windows 10. C'est justement le cas de Wondershare UniConverter.

Voici précisément les étapes à suivre :

Étape 1 : Importer des MP4

Après avoir lancé le logiciel, cliquez sur l'onglet "Graver" en haut de l'interface, puis sur Ajouter des fichiers ou faites glisser et déposer directement vos vidéos MP4 dans la fenêtre du logiciel.

Étape 2 : Ajuster les paramètres du DVD

Changez les modèles de DVD dans la zone de réglage à droite du programme, puis réglez le DVD, le type de menu, le format de l'écran, la norme TV et la qualité en fonction de vos besoins.

Notez que vous pouvez personnaliser votre vidéo MP4 avant de la graver. Pour ce faire, cliquez sur les boutons d'édition sous la vignette de votre vidéo importée. Ensuite, utilisez les fonctions avancées d'édition vidéo.

Étape 3 : Commencer à graver les MP4 sur DVD

Choisissez le dossier de destination pour enregistrer la vidéo gravée, puis appuyez sur le bouton Graver en bas à droite, le programme démarrera immédiatement.

Téléchargez et essayez Wondershare UniConverter !

En résumé, Wondershare UniConverter vous permet de graver des vidéos dans presque n'importe quel format, que vous pouvez éditer. Vous avez la possibilité de télécharger des vidéos à partir des sites de partage de vidéos (YouTube, Vimeo, Dailymotion, etc.), mais aussi de convertir des vidéos vers n'importe quel format vidéo/audio, de diffuser vos fichiers multimédias de votre PC vers un téléviseur intelligent directement ou vers un téléviseur standard via des diffuseurs multimédias comme Chromecast. Enfin, vous pouvez déplacer des vidéos sur vos appareils Apple et Android sans utiliser de câble USB.

Il ne vous reste plus qu'à télécharger Wondershare UniConverter. L'essayer, c'est l'adopter !