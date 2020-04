Vous cherchez un spa économe en énergie ? Le voici !

Qui n’a jamais rêvé d’avoir un spa à la maison ? Une séance de spa par jour et les nuits sont plus sereines, les lendemains moins stressants. C’est prouvé : l’effet d’un bain bouillonnant agit sur le corps et sur l’esprit. Alors, investir dans un tel produit n’est pas un caprice superficiel. C’est un achat utile pour votre santé. « Et le prix ? »,direz-vous. Il y en a pour toutes les bourses et la consommation en électricité varie beaucoup selon l’utilisation. Elle peut se réduire fortement si vous avez les bons réflexes. Pour être sûr de trouver le spa économe, voici ses critères.

Une isolation optimale il vous garantit

L’isolation, c’est l’élément primordial pour préserver la chaleur de votre spa. Ainsi, vous économisez de l’énergie et donc, de l’argent. Avec des éléments isolants de qualité, vous augmentez aussi la durée de vie du produit qui n’aura pas besoin de chauffer constamment. La qualité du matériau des revêtements est très importante. Pour la cuve interne, choisissez de l’acrylique de très haute qualité qui ne s’effritera pas et tiendra au temps. Dans le domaine thermal, l’acrylique de la marque Lucite fait ses preuves depuis plus de 35 ans. C’est la plus importante marque de solution acrylique au monde et si votre spa extérieur en est pourvu, c'est qu'il est de très bonne facture.

Dedans comme dehors, le matériau fera la différence. Choisissez un revêtement extérieur en PVC pour votre spa. L’avantage du PVC c’est qu’il est durable, résistant, il ne nécessite pas d’entretien et offre un bon choix de couleur et de style. Léger, facile à manipuler, le PVC de haute qualité est idéal au moment d’installer votre spa dans le jardin. Vérifiez également si une couche de mousse en polyuréthane est incrustée dans l’antre du spa. C’est ce qui se fait de mieux en matière d’isolation.

Un mécanisme à faible consommation il vous assure

La machinerie du spa que vous choisirez devra être de haute qualité également. C’est aussi cela qui vous fera économiser de l’énergie. Un système de chauffage de qualité chauffera rapidement votre eau et la maintiendra à températures constantes sans excès quant à la consommation d’énergie. Un spa extérieur efficace doit détendre au maximum vos muscles avec une température minimale de 35 degrés. Pour être sûr de la qualité des composants d’un spa, il est toujours préférable de s’assurer qu’ils soient de facture européenne. En cas de panne, vous pourrez en commander sans trop de délai.

Un label européen, certes, mais avec la technologie made in USA. L’électronique Balboa est un grand plus pour votre spa extérieur. Pompes, blower ou ozonateur : la marque Balboa est LA référence en équipement de spas/jacuzzi. Cette technologie vous permettra d’ajuster la température à vos envies et, par là même, de ne pas consommer pour rien. Pensez aussi au mode économique. C’est une option parfois disponible qui, à la longue, fera baisser votre facture d’électricité.

Un entretien économique il vous promet







Un bon entretien de votre spa vous permettra de le garder neuf plus longtemps. Il fonctionnera ainsi de façon optimale et restera performant. L’énergie dépensée sera donc utilisée à bon escient. Un spa économe, c’est un spa qui vous permet un entretien facile et peu coûteux. Pour cela, vous aurez à le vidanger tous les 10 à 15 jours. Cela vous permettra de nettoyer les filtres. Des filtres propres laisseront passer une eau mieux débarrassée de ses impuretés. Elle chauffera mieux et rentabilisera votre dépense en énergie.

Prenez soin d’utiliser les cycles de nettoyage quotidien. Ils sont courts et permettent de débarrasser l’eau de ses impuretés. La version éco de certaines marques permet de baisser la consommation de plus de moitié pendant les cycles de nettoyage. La différence de prix se fait ressentir en un an. Un détail qui a son importance ! Autre astuce simple pour l’entretien économe de votre spa : la couverture isolante. En recouvrant votre spa, vous maintenez sa chaleur d’une baignade à l’autre et préservez l’eau des impuretés. C’est un achat supplémentaire à faire, mais utile pour ne pas avoir à chauffer entièrement l’eau à chaque bain.

Sans compter les astuces à adopter pour être « éco »







« Eco » comme écologie et comme économie ! Pour être « éco » jusqu’au bout, il y a quelques petites choses à savoir. Avant de recevoir votre spa, vérifiez bien l’emplacement que vous lui réservez. Il devra être à l’abri du vent et des intempéries pour ne pas affecter la chaleur qu’il délivrera. Si votre jardin est très exposé, abritez votre spa d’un toit. Une pergola fera bien l’affaire. Pour être plus isolé encore, vous pourrez construire un abri de jardin en bois. Vous vous préserverez du vent et des regards indiscrets.

Une autre astuce vous permettra de maintenir à haute température l’eau de votre jacuzzi. C’est l’ajout d’une paroi externe supplémentaire. Des lattes en bois épaisses et bien resserrées seront un rempart supplémentaire pour d’un côté empêcher le froid de passer et de l’autre, maintenir la chaleur à bonne température. Cet habillage personnalisé de votre spa lui apportera une touche très nature qui plus est !