Vous voulez changer de serrure ? Faites appel à un serrurier professionnel !

Votre porte a claqué en vous laissant sur le seuil ? Vous avez égaré votre trousseau de clés ? Ou encore, votre serrure s'est grippée et, en forçant, votre clé s'est cassée net à l'intérieur du barillet ? Autant de raisons d'avoir recours à un Dépannage Serrurier.

Serrurier

Changer une serrure est une opération délicate pour la plupart des gens. En effet, le choix doit être fait en fonction de son mécanisme, de son niveau de sécurité, de son prix, de sa durée de vie et de son entretien. En outre, il existe une multitude de types de serrures : serrures sans verrouillage, serrures à condamnation, serrures à garniture, serrures à gorges, etc. Ainsi, remplacer vous-même votre serrure n'est pas sans risque ; il est même assez probable que, dans cette tentative périlleuse, vous détérioriez votre porte et votre serrure. Le mieux est donc de faire appel à un serrurier professionnel.

Mais comment trouver un dépanneur qualifié ? Vous avez le choix entre plusieurs options. Vous pouvez d'abord rechercher des adresses de professionnels dans les annuaires ou sur Internet. Il est également possible de vous renseigner auprès de l'antenne locale ou régionale de la Chambre des métiers et de l'artisanat (CMA), ou encore en contactant votre assurance multirisque habitation. N'omettez pas non plus de demander conseil à vos proches, à vos voisins ou aux commerçants de votre quartier ; ils sauront peut-être vous donner les coordonnées d'un professionnel reconnu pour le sérieux et la valeur de son travail.

Un serrurier qualifié pourra aussi vous venir en aide dans le cas d'une ouverture de porte. Cette opération réclame un savoir-faire indéniable. Ainsi, il est possible d'utiliser la technique du by pass avec une radiographie ou une carte flexible. Mais, si le principe peut paraître simple, il est en revanche beaucoup plus complexe dans la pratique. Il s'agit en effet d'insérer la radiographie entre la porte et l’huisserie en s'aidant des mouvements de la porte ; lorsqu'elle sera en place entre le pêne et la gâche, vous pourrez ouvrir votre porte. Mais, sans patience et surtout sans pratique, vous risquez fort, avec la technique de la radiographie, de dégrader votre porte, qu'elle soit en bois ou en métal.

Enfin, gare aux pièges et aux arnaques ! Il existe de nombreux "experts du dépannage" qui exercent, sans déclaration d'activité au Répertoire ou au Registre des métiers, en s'attribuant abusivement la qualité d'artisans ou de compagnons. Soyez tout particulièrement méfiant envers les publicités distribuées dans les boîtes aux lettres, agrémentées de formules douteuses telles que "réparateur agréé", ou "tarifs validés par les assurances". Notez que, quelle que soit l'intervention qu'il pratique, le serrurier doit vous présenter un devis détaillé mentionnant le nombre et le prix unitaire des pièces utilisées, le coût horaire de la main d'œuvre, et les frais de déplacement éventuels. Le taux de TVA appliqué doit être précisé. Enfin, n'oubliez pas que vous devez signer le devis avant toute intervention de la part du dépanneur.

