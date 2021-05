Vous voulez une maison passive ? Apprenez à gérer l’eau

Le terme « maison passive » est originaire d’Allemagne et représente un bâtiment qui répond à des critères volontaires mais stricts en termes d’économie d’énergie dans la maison. Parmi ces critères, on trouvera, entre autres, la gestion de l’eau. Vous pouvez vous concentrer sur un emploi économique de l’eau potable, mais aussi sur l’emploi de l’eau de pluie ou de l’eau dite grise.

Réfléchir avant d’agir

Si vous souhaitez construire une maison passive, il faudra que vous réfléchissiez bien lors de la planification. Pour assurer une gestion efficace et économique de l’eau, il est nécessaire de commencer par le début, soit par la planification du réseau de distribution de l’eau. Par conséquent, vous devrez envisager les critères suivants :

● la distribution d’eau doit être aussi courte que possible ;

● tirez le moins de réseaux de distribution d’eau possible dans les murs d’enceinte, il est préférable d’utiliser les cloisons internes ;

● poser les robinets d’écoulement le plus près possible des réservoirs d’eau chaude ;

● le tuyau d’évacuation doit avoir une pente suffisante ;

● évitez de faire circuler l’eau chaude.

Utiliser l’eau de pluie

L’eau de pluie est littéralement un cadeau tombé du ciel. Vous pourrez l’utiliser pour arroser votre jardin ou dans votre ménage. Vous ne savez pas comment ? Vous pourrez par exemple utiliser cette eau pour le lavage, pour le nettoyage des sols ou pour le rinçage des toilettes. Tout cela vous permettra de faire des économies d’eau potable.

Et pour finir, les dix commandements de la gestion de l’eau

Il n’est jamais trop tard pour envisager une maison passive. Même si votre maison n’est pas construite exactement selon les normes des maisons passives, vous pourrez vous en rapprocher en adoptant un comportement raisonnable et économique.

En conclusion, nous vous apportons quelques conseils grâce auxquels vous pourrez mieux utiliser l’eau dans votre maison.

Mitigeurs et mousseurs économiques

Un mitigeur à levier vous fera économiser jusqu’à 60 % d’eau par rapport à un mitigeur avec poignée. Les mitigeurs thermostatiques sont également très économiques.

Prendre une douche plutôt qu’un bain

Par rapport à une baignoire de 70 litres, une douche de 5 minutes sera plus économique, non seulement pour la nature, mais aussi pour votre portefeuille.

Réfléchissez avant de tirer la chasse

Les toilettes modernes utilisent pratiquement deux fois moins d’eau que les toilettes plus anciennes qui consomment près de 8 litres d’eau par chasse ordinaire.

Battez-vous avec le lavage

Choisissez votre machine à laver non seulement en fonction de son design, de son prix ou de sa consommation d’énergie, mais aussi en fonction de sa consommation d’eau. Les machines à laver modernes peuvent être alimentées en eau à partir de panneaux solaires ou d’un réservoir d’eau de pluie purifiée. Ne faites une machine que lorsque vous avez suffisamment de linge pour remplir votre lave-linge.

Il est bon d’avoir un bon lavage

Si vous en avez la possibilité, achetez et installez un lave-vaisselle. Si vous n’avez pas de place pour un lave-vaisselle dans votre cuisine ou si vous pensez que ce ne sera pas rentable pour vous, lavez votre vaisselle dans l’évier. Ne la lavez jamais sous l’eau courante, rincez-la simplement en dessous d’un fin filet d’eau. La même règle que celle indiquée pour le lave-linge s’appliquera aussi ici : ne mettez pas votre lave-vaisselle en marche tant qu’il n’est pas plein.

N’ayez pas peur de couper l’eau

Je me brosse les dents, je coupe l’eau. Je me lave les mains, je coupe l’eau. Je me lave les cheveux, je coupe l’eau. Ça n’a rien de compliqué.

Une goutte suffit pour faire disparaître des litres d’eau

Un mitigeur qui goutte peut laisser s’échapper jusqu’à 24 litres d’eau par jour. Faites un simple calcul et comptez le nombre de litres d’eau que cela peut représenter en un an. Le résultat est de 9 m³.

Laissez tremper la vaisselle, pas vos mains

Lorsque votre vaisselle est très sale, laissez-la tremper avant de la laver.

Faire un ménage économique

Les lingettes en microtène font parfaitement leur travail et ne nécessitent qu’une faible quantité d’eau. Ne mouillez pas vos chiffons sous le robinet, pensez plutôt à utiliser un seau.

N’oubliez pas les plantes

Vous pourrez arroser vos plantes avec de l’eau de pluie. Cela leur conviendra d’ailleurs mieux puisque cette eau est naturellement douce. Arrosez-les le matin ou le soir car pendant la journée, l’eau s’évapore plus rapidement.