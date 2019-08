Voyage en Islande et road trip | Le guide complet 2019

L’Islande est connue pour être l’un des pays les plus époustouflants du monde en termes de paysages. Sa diversité de merveilles naturelles lui a donné son surnom de Terre de Feu et de Glace ! Volcans, geysers, glaciers, sources d’eau chaude naturelles, champs de lave, et surtout, des cascades à couper le souffle, l’île nordique est sans égal. Il est fondamental de louer une voiture pour chasser les meilleures vues que l’Islande offre.

L’île compte plus de 1000 cascades, des plages de sable noir, des volcans glaciers et bien d’autres paysages magnifiques. Vous trouverez ici tout ce qu’il faut savoir avant de commencer un road trip en islande : comment louer une voiture, quels endroits visiter et les informations à rechercher.

Location de voiture en Islande ? Plus simple que vous ne l’imaginez !

Il est très difficile, voire impossible, de voyager en Islande sans voiture. La meilleure option pour visiter le pays est de faire un road trip autour de l’île. Louez une voiture de tourisme et allez autour de la Route numéro 1, route circulaire située autour de l’île. Plages de sable noir de la côte sud, cascades, lacs et volcans, vous pourrez voir toutes les meilleures attractions que l’Islande a à offrir. Mais ne vous détrompez pas, il y a bien plus qu’un itinéraire possible dans l’île quelque soit la durée de votre séjour. De plus, il est très simple de récupérer votre véhicule. Quand vous arrivez à l’aéroport, il vous suffit d’y récupérer vos clés et c’est parti ! En route à travers les merveilles naturelles que le pays de feu et de la glace a à offrir.

Des cascades à couper le souffle.

Gullfoss est la cascade la plus connue du pays. Au nord-est de Reykjavik, son nom signifie “la chute d’Or”. Elle est située sur la rivière Hvitia et fait partie du fameux Cercle d’Or, l’une des excursions les plus populaires de l’île. Elle a une hauteur d’un peu plus de 30 mètres et une largeur de 70 mètres et se trouve à quelques kilomètres de Geysir, le geyser qui a donné son nom à tous les autres, qui fait également partie du Cercle d’Or. La particularité de cette cascade est sa vue en hauteur qui vous donnera l’impression qu’elle est au souterraine. Dettifoss est une attraction à ne pas manquer. Bien que basse avec seulement 44 mètres d’hauteur et 100m de largeur, elle est la cascade la plus puissante d’Europe. Il vous suffit de mettre une main sur une roche proche de la cascade pour sentir sa puissance, la roche vibrera ! Elle se trouve au nord-est de l’île sur le glaciaire Jökulsá á fjöllum, tout comme deux autres cascades d’Islande, Selfoss et Hafragilsfoss. La cascade est assez isolée et vous devez laisser votre voiture à une trentaine de minutes de Dettifoss. Le parking à Dettifoss se trouve sur la rue 862 mais il est possible d’effectuer plusieurs randonnées afin de découvrir d’autres cascades. La 862 est le côté ouest de la cascade, à partir duquel vous pouvez faire une randonnée d’une heure en prenant le chemin de Selfoss ou bien une marche de deux heures permettant de voir quatre cascades en longeant le glaciaire Jökulsá á fjöllum. Dettifoss est l’endroit parfait à visiter en excursion depuis Akureyi ou près de Myvatn.

La côte sud de toute beauté.

La rive Sud du pays est très populaire grâce à sa beauté naturelle. Avec votre voiture en Islande, vous pourrez visiter des plages de sable noire comme par exemple Reynisfjara, plusieurs cascades y compris Skógafoss. Cela prend environ une journée pour arriver de Reykjavik à la côte. Cependant, nous vous conseillons de prendre votre temps et profiter un maximum des paysages époustouflants.

Reykjavik, la capitale à ne pas manquer.

Il ne faut tout autant pas oublier Reykjavik. Bien que le transport en commun est bien plus simple dans la capitale que dans le reste du pays, il est cependant recommandé d’y louer une voiture, spécialement si vous ne restez en Islande que quelques jours. En effet, il y a de nombreuses options d’excursion à partir de la capitale. En hiver, il est possible de chasser les aurores boréales dans les environs ruraux. A partir de la capitale, il est possible de grimper le mont Esja, voir le Cercle d’Or, les eaux chaudes du Blue Lagoon, ainsi que la péninsule de Reykjanes, sans oublier la ville elle-même. La capitale islandaise a de nombreux monuments à ne pas manquer comme la cathédrale Hallgrimskirkja ou la sculpture en fer Sun Voyager.

Recherchez avant de payer !

Pour vous assurer que vous profitiez au maximum de votre road trip islandais, vous devez rechercher avidement et vous persuader que la compagnie avec laquelle vous louez est la meilleure. Lisez des avis sur internet, recherchez les différents prix et informez-vous sur les détails de la location et de la voiture. Nous savons que votre budget est très probablement le facteur principal quand vous réservez quelque chose, c’est pourquoi nous avons choisi une comparaison de prix en ligne pour vous aider à faire le meilleur choix.