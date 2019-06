Voyager avec des enfants, les solutions à retenir

L'arrivée d'un enfant dans un couple constitue toujours un bouleversement. Le rythme du couple, les petites habitudes, la routine journalière, tout change par la force des choses. Pour des couples qui ont l'habitude de voyager à deux, le challenge est encore plus difficile à relever. Car dès lors, avec un nouveau-né ou un bébé, comment continuer à voyager sereinement ? L'expérience de dizaines de parents prouve qu'il est possible de trouver des solutions pour que la présence d'un enfant ne fasse pas obstacle au voyage. Bien au contraire, ce dernier peut constituer une expérience fondatrice dans la vie d'une famille.

Adapter ses modes de transport, condition sine qua non du voyage avec un enfant

La thématique des transports est probablement celle qui est la plus impactée lorsque l'on voyage pour la première fois avec un ou plusieurs enfants. Il faudra en effet se résoudre à abandonner les longs trajets en bus de nuit, l'auto-stop imprévisible ou encore les trop longues marches. À défaut, louer une voiture constituera une alternative sage et plus en adéquation avec le confort requis par un enfant. À ce sujet, on ne saurait que trop recommander de consulter le guide de Liligo pour louer une voiture, qui compile des conseils très utiles en la matière.

Si vous faites le choix de voyager dans des pays à la géographie compliquée, les pays montagneux notamment, il vaudra mieux privilégier avec vos enfants des trajets intérieurs en avion plutôt que d'emprunter des routes qui peuvent être rendues dangereuses par le relief et le style de conduite local. De même, si vous vous trouvez dans un pays relativement développé, se déplacer avec le réseau local de train peut être une bonne option, si toutefois celui-ci offre un niveau de confort minimum pour assurer le bien-être de vos petits.

Prévoir des activités qui pourront correspondre aux envies de vos enfants

Partir en voyage avec des enfants, c'est également prendre en compte leurs envies dans la programmation de vos activités. En effet, la visite guidée de la Sagrada Familia de Barcelone ou celle des centaines de pièces du Musée du Louvre ne sera probablement pas du goût de votre progéniture, dont la capacité d'attention et de concentration est forcément limitée. Il faut donc fatalement laisser de côté tout ce qui sera visite culturelle et patrimoniale, à moins de trouver un mode de garde en conséquence.

À l'inverse, pour faire de votre voyage un moment de partage avec vos enfants, il est important de leur faire faire des activités qui leur feront plaisir, et qui participeront de leur développement personnel. Ainsi, aller admirer des animaux que vous ne trouvez pas dans votre pays, profiter des loisirs d'un parc d'attractions, ou encore se réserver des instants en famille au bord de la plage ou dans un club vacances peuvent représenter des jalons fondateurs dans la construction d'une relation parents - enfants harmonieuse. Et cela laissera probablement des souvenirs pour la vie.

Voyager avec ses enfants, un moment fondateur dans une vie de famille

Ainsi, plutôt que de considérer les enfants comme une contrainte dans la planification d'un voyage, il convient d'adopter la position exactement inverse, et de considérer cette possibilité comme une opportunité unique de construire des liens familiaux forts. Les instants de partage qui peuvent naître d'une telle expérience seront forcément bénéfiques à tout le monde, en plus de créer des souvenirs indélébiles. Au final, à tous les couples qui doutent, on ne saurait que trop recommander de partir avec leur enfant, et de laisser de côté les peurs qui peuvent exister à ce sujet.