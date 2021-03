Wondershare Mobiletrans : comment synchroniser les contacts depuis iCloud vers Android

Perte, vol, usure, casse... Les motifs pour changer de téléphone portable sont nombreux. Aujourd’hui, en France, les utilisateurs changent de smartphone tous les 20 mois. Cette fréquence de renouvellement est plutôt élevée. Cela équivaut à changer d’équipement tous les un an et demi environ. A l'occasion d'un changement de mobile, on peut douter sur le modèle à choisir, avoir peur d'être déboussolé avec un nouvel appareil, ou avoir l'angoisse de perdre contacts, photos et autres données.

Dans le cas d'un smartphone, par défaut, les contacts sont sauvegardés sur l'appareil et synchronisés sur le cloud par le biais du compte d'utilisateur. Autrement dit, vous n'êtes pas dépendant de votre SIM pour récupérer vos contacts. C'est ainsi que fonctionne un smartphone, en synchronisant un maximum de données, en particulier celles qui sont sensibles, sur des serveurs distants. Cela présente le grand avantage de simplifier les changements de smartphone, qu'ils soient voulus ou non.

Découvrez le logiciel Wondershare Mobiletrans et ses fonctions générales

Wondershare Mobiletrans est une application de bureau qui vous permet de transférer des données d'un téléphone à un autre, de manière sélective. Vous pouvez transférer des contacts entre iPhone et Android, ainsi que d'autres types de données, notamment des photos, des applications, des chansons, des messages, des vidéos.

Vous pouvez aussi transférer WhatsApp et d'autres applications sociales vers un nouveau téléphone en un simple clic, que vous soyez sur un iPhone ou un Android. Protégez facilement l'historique de vos discussions en sauvegardant vos données WhatsApp sur un ordinateur. Pour récupérer vos messages ou votre historique de discussion, restaurez simplement la sauvegarde WhatsApp sur votre appareil.

Notez que, lorsque vous sauvegardez votre iPhone ou Android avec MobileTrans, vous pouvez restaurer ultérieurement les données de sauvegarde de l'ordinateur vers votre téléphone sans écraser vos données.

Comment utiliser Mobile Trans pour réaliser la transmission de données

Si les données sont faciles à transférer d'un appareil Android vers un iPhone, ce n'est pas le cas lorsque vous passez d’un iPhone vers un Android, car les données de l'iPhone sont conservées sur l'iPhone lui-même, iTunes ou iCloud. Si vous voulez savoir comment synchroniser iphone vers android, il vous faut suivre les quatre étapes suivantes.

Étape 1. Installer Wondershare MobileTrans

Cliquez sur le bouton de téléchargement pour installer Wondershare MobileTrans sur votre ordinateur. Puis, suivez l’assistant pour l'installer et le lancer. Utilisez le câble USB de votre téléphone pour connecter votre téléphone à l’ordinateur.

Étape 2. Connectez-vous sur iCloud

Sur la fenêtre principale de MobileTrans, cliquez sur la zone verte “Restaurer depuis une sauvegarde”. Puis cliquez sur “iCloud”. Sur la nouvelle fenêtre qui apparaît, il faudra que vous vous connectiez sur iCloud. Tapez simplement votre compte iCloud.

Étape 3. Installer le fichier de sauvegarde iCloud

Après vous être connecté sur votre compte iCloud, vous pouvez voir les dernières sauvegardes de fichiers iCloud sur le côté gauche de la fenêtre. Choisissez celui qui contient tous les contacts que vous voulez copier vers le téléphone Android et double-cliquez. Lorsqu’un avis s’affiche, en vous demandant de télécharger le fichier de sauvegarde, simplement cliquez sur “Télécharger” pour commencer le processus de téléchargement.

Étape 4. Transfert de contacts depuis iCloud vers Android

Après avoir téléchargé le fichier de sauvegarde d’iCloud, Wondershare MobileTrans va extraire tous les contacts depuis le fichier de sauvegarde d’iCloud pour vous. Il vous faut juste cocher l’option “Contacts” au milieu de la fenêtre et cliquer “Lancer la copie”.

Téléchargez et essayez Wondershare Mobiletrans !

Si vous voulez transferer contact iphone vers android directement, vous avez besoin d’un outil, puisqu’il n’existe aucune façon manuelle de le faire. L'outil le plus fortement recommandé est Wondershare MobileTrans, qui a été conçu pour les utilisateurs qui veulent transférer des données de presque n’importe où vers des smartphones. Alors, téléchargez et essayez Wondershare MobileTrans pour constater par vous-même toutes ses qualités ! Sachez, pour finir, que Wondershare Mobiletrans est disponible pour les systèmes de WIN et MAC avec l'android file transfer mac.



Liens de téléchargement de version officielle :

WIN : https://ssl-download-fr.wondershare.com/mobiletrans_full5826.exe

MAC : https://ssl-download-fr.wondershare.com/mobiletrans_full5828.dmg