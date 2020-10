Wondershare Repairit 2.0 arrive !! Votre unique solution pour réparer les vidéos corrompues

Un jour, comme beaucoup de photographes, vous avez peut-être accidentellement formaté votre carte mémoire avant de transférer les images de votre disque dur ? Vous avez peut-être accidentellement effacé tous les fichiers d'une séance photo familiale juste avant de les télécharger, et vous avez été dévasté ?

A ces très désagréables mésaventures, il faut ajouter que, comme tout autre type de données, les fichiers vidéo subissent parfois une sorte de corruption. Les explications sont multiples. Vous pourriez être victime d'un virus ou il pourrait y avoir quelque chose de mal avec votre disque dur. Si vous utilisez un support de stockage optique, il peut y avoir quelque chose de mal avec le CD ou le DVD.

Le tout peut s'avérer être une expérience très difficile à supporter mais, heureusement, il y a quelque chose que vous pourriez faire en regard de ce sujet. Il existe en effet différents outils de réparation vidéo qui sont disponibles sur le marché.

Découvrez le logiciel Wondershare Repairit 2.0 et sa nouvelle mise à jour !

Wondershare Repairit est une application logicielle très efficace, qui vous permet de réparer des vidéos endommagées de manière très simple. Quelle que soit la raison derrière la corruption de vos fichiers, ce logiciel peut Réparer les vidéos corrompues et les rendre comme neuves. Repairit fait tous les changements nécessaires pour rendre le fichier exempt de corruption, y compris la reconstruction et la rénovation de l'en-tête, la durée, le cadre, le mouvement et le son de vos fichiers vidéo.

Wondershare vient de publier la nouvelle mise à jour de son outil de réparation vidéo, connu sous le nom Wondershare Repairit 2.0. Il s'agit d'un outil de réparation vidéo entièrement fonctionnel, conçu pour réparer les vidéos endommagées afin que vous puissiez les lire sans aucune interruption. Avec une interface utilisateur plus intuitive et un ensemble complet de nouvelles fonctionnalités, Wondershare Repairit 2.0 représente un progrès certain par rapport à son prédécesseur.

Avec cette nouvelle version, Wondershare s'est concentré sur l'amélioration de la convivialité globale de Wondershare Repairit 2.0. La société a optimisé le code de base pour améliorer ses fonctionnalités et augmenter le taux de réussite des réparations. Si l'on compare Repairit 2.0 à son prédécesseur, on peut affirmer sans risque que la nouvelle version est plus stable et qu'elle offre des fonctionnalités avancées.

Comment réparer une vidéo avec Repairit

Voici les étapes à suivre pour réparer vos vidéos endommagées avec Repairit :

Étape 1 : Lancez l'outil Repairit pour la réparation de vidéo. Cliquez sur le bouton "Ajouter" ou sur la zone "Ajouter une vidéo et démarrer la réparation" pour ajouter des fichiers vidéo endommagés.

Étape 2 : Cliquez sur le bouton "Réparer" pour commencer et attendre que le processus soit terminé.

Étape 3 : Cliquez sur "Prévisualiser" pour vérifier le contenu du fichier vidéo réparé avant d'enregistrer les fichiers sur votre disque dur.

Étape 4 : Si les vidéos ne sont pas réparées avec succès, passez au mode "Réparation vidéo avancée", qui utilise des fichiers vidéo d'exemple pour augmenter le taux de réparation des vidéos. L'échantillon de vidéo doit provenir du même appareil et avoir le même format que les fichiers endommagés.

Étape 5 : Dès que ce processus est fait, vous pouvez prévisualiser et enregistrer la vidéo réparée comme les opérations en mode rapide.

Téléchargez et essayez Repairit !

Avec tout ce qui, de nos jours, devient électronique, on ne peut pas espérer réduire à zéro le risque de perdre ses données suite à différentes vulnérabilités. Le meilleur plan d'action est donc de prendre les bonnes mesures préventives.

Wondershare Repairit est l'un des meilleurs logiciels de réparation vidéo au monde pour réparer les fichiers vidéo dans différents formats comme MOV, MP4, M4V, M2TS, MKV, MTS, 3GP, AVI et FLV. En plus de ces formats généraux, Repairit prend également en charge le tout nouveau format INSV et d'autres formats vidéo à 360 degrés.

Vous pouvez utiliser le logiciel pour réparer presque toutes les vidéos, qu'elles soient capturées à partir de votre smartphone ou d'un appareil photo DSLR. En fait, Wondershare Repairit 2.0 peut être utilisé pour réparer même les films, qui ont une longueur de vidéo relativement plus longue.

Alors n'hésitez plus : téléchargez Repairit et essayez-le ! Vous ne serez pas déçus !