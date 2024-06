23ème Festival Culturel du Tibet et des Peuples de l’Himalaya

Ce week-end, non loin du métro Porte Doré à Paris, près de la Pagode de Vincennes, se déroule la 23ème édition d'un festival dédié aux cultures des pays himalayens, aux échanges interculturels, à la paix et au dialogue. Il débute le vendredi 14 juin 2024 par une soirée de poésie tibétaine et de concert. Les samedi 15 et dimanche 16 juin seront placés sous le thème du Mandala de la Compassion et d’un hommage à Robert Badinter.

Du 14 au 15 juin 2022, à Paris, près de la Pagode de Vincennes (métro Porte Doré) se tient la 23ème édition du Festival Culturel du Tibet et des Peuples de l'Himalaya. Manifestation de la Maison du Tibet depuis l'an 2000, elle permet de découvrir les cultures des pays himalayens, le Tibet, le Népal, le Bhoutan et l'Inde.

Le vendredi 14 juin 2024 débutera de 18h à 20h par une soirée de lecture et de débat animée par la tibétologue Françoise Robin et Omha Palden Tso, une poétesse tibétaine ; à partir de 20h, se déroulera un concert DJ en plein air « Sound of Himalaya » : « France Love Tibet ».



A partir de 11h, le samedi 15 juin est placé sous la bannière du Mandala de la Compassion, formé de grains de sables colorés, en présence de Sylvie Crossman et Jean-Pierre Barou qui donneront une conférence à 15h, intitulée « Vitalité du Mandala ».



A partir de 11h, le dimanche 16, une conférence intitulée « Résistance par le droit : Robert Badinter, ami du Tibet », lui rendra hommage. Sylvie Crossman, Dominique Rémy-Granger et la représentante du Dalaï Lama Rigzin Choeden Genkhang, exploreront la non-violence adoptée par le peuple tibétain à travers les yeux de leur ami Robert Badinter, connu pour avoir obtenu l’abolition de la peine de mort en France et qui nous a quitté récemment.

Ces journées seront agrémentées de cours de yoga, d’intermèdes musicaux, de lectures de contes, de stands d'artisanat et associatifs, de démonstrations de calligraphie, ainsi que par des danses et chants tibétains, ainsi que ceux de Bollywood, et des amis du Dza Chau (le nom tibétain du Mékong qui prend sa source au Tibet).

Nous souhaitons que ce festival aide à la résolution pacifique de la question tibétaine et à promouvoir la non-violence et la paix dont le monde à un besoin crucial.

Pour plus d'information : https://maisondutibet.com/