Ambiance Brésilienne à Nîmes avec le groupe Laet'it Sing, pour une soirée musicale enchantée, emplie de rythmes : bossas brésiliennes, chansons françaises, standard de jazz joués en swing ou tournés en bossa...

Le spectacle s'est déroulé dans un cadre prestigieux : devant la Maison Carrée, aux majestueuses colonnes surmontées de feuilles d'acanthes, sous un ciel bleu lavande...

Avant le concert, les spectateurs ont eu le loisir d'admirer ce somptueux monument vieux de 2000 ans, ce temple dédié au culte du premier empereur romain, Auguste.

Ils ont ensuite pu apprécier le jeu de guitare de Caio Mamberti, ce batteur-percussionniste brésilien de haut niveau, ainsi que le talent de la chanteuse Laeticia Lafont.

Un bon moment de détente, de swing pour ce spectacle donné dans le cadre des Jeudis de Nîmes...

On se laisse volontiers bercer par ces rythmes venus d'ailleurs...

Des chansons d'amour swinguées, pleines de charme et de douceur, des bossas brésiliennes ont séduit le public.

On a ainsi écouté avec bonheur une version de Cheek To Cheek, merveilleuse chanson composée par Irving Berlin en 1935 pour le duo Fred Astaire/Ginger Rogers dans le film Le Danseur du dessus.

Une chanson maintes fois reprise...

"Heaven, I'm in Heaven,

Le paradis, je suis au paradis,

And my heart beats so that I can hardly speak ;

Et mon cœur bat si fort que j'ai du mal à parler

And I seem to find the happiness I seek

Et il semble que j'ai trouvé le bonheur que je cherchais

When we're out together dancing, cheek to cheek.

Quand nous sommes ensemble dehors, dansant joue contre joue.

Heaven, I'm in Heaven,

Le paradis, je suis au paradis,

And the cares that hang around me through the week

Et les soucis qui flottent autour de moi pendant la semaine

Seem to vanish like a gambler's lucky streak

Semblent disparaître comme le moment chanceux d'un joueur

When we're out together dancing, cheek to cheek.

Quand nous sommes ensemble, dansant joue contre joue."

Encore un beau moment festif offert aux Nîmois...

