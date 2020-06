Après la folie du robot cuiseur, Lidl s’apprête à lancer sa cafetière low-cost

Souvenez-vous, en 2019, Lidl avait lancé son premier robot cuiseur à prix réduit, Monsieur cuisine connect. Alors que ce genre d’appareils coûtait plus de 1 000 €, celui de Lidl avoisinait les 300 €. Résultat, une véritable ruée vers l’or avait provoqué une rupture de stock massive. Plus d’un an après ce succès retentissant, Lidl a décidé de s’attaquer au marché des machines à espresso.

Une machine à espresso low-cost est-elle une bonne idée ?

Le 8 juin prochain, Lidl mettra donc en vente son premier modèle de machine à espresso à seulement 60 €. Elle disposera de nombreux équipements pour faire le café, les cappuccinos, etc. Une machine de ce genre coûte généralement 5 à 10 fois plus cher. Alors, est-ce vraiment une bonne idée de l’acheter ? Difficile à dire pour le moment.

Effectivement, des sites spécialisés dans les comparatifs comme lajoliemaison.fr ne devraient pas tarder à publier leurs impressions, mais ils n’ont pas encore pu mettre la main sur un modèle. Même le site Le Sentiment Parfait qui s’est spécialisé dans les conseils en aménagement de l’intérieur et ne manque pas d’exclusivités n’a pourtant pas encore eu accès à la machine.

La stratégie de Lidl pour conquérir de nouveaux marchés

Si ces sites spécialisés et toujours extrêmement bien informés n’ont pas pu accéder à la machine à espresso de Lidl, ce n’est pas un hasard. Après le succès de Monsieur cuisine connect, la chaîne de supermarchés discount a obtenu la confirmation qu’il y avait à un marché à conquérir en adaptant l’électroménager de luxe pour le rendre plus accessible.

Résultat, Lidl espère bien surfer sur son premier succès pour vendre sa nouvelle machine et n’a pas besoin de publicité. Il ne veut sans doute pas non plus prendre le risque que la qualité de machine puisse être remise en doute. Cependant, celle de Monsieur cuisine connect avait été largement critiquée et pourrait déteindre sur les ventes de cette nouvelle machine à espresso.

Un robot cuiseur indiscret et fragile

Le robot cuiseur Monsieur cuisine connect s’était vendu à une vitesse inédite pour un électroménager de ce genre, mais aussi pour un produit Lidl. Cependant, les acheteurs avaient rapidement déchanté quand ils avaient découvert la fragilité de l’appareil.

De plus, la présence d’un micro à l’intérieur du robot avait suscité beaucoup de questions et d’inquiétudes. Lidl s’était défendu en expliquant qu’il avait été placé ici en prévision d’éventuelles mises à jour. Cependant, plus d’un an après, aucune mise à jour n’a donné la moindre utilité à ce micro et les propriétaires du robot s’inquiètent toujours pour leur vie privée. Raison de plus pour attendre qu’un comparatif puisse vous aider à choisir avant d’acheter le premier appareil venu.