"Te voilà revenu, dans mes nuits étoilées, Bel ange aux yeux d’azur, aux paupières voilées, Amour, mon bien suprême, et que j’avais perdu ! J’ai cru, pendant trois ans, te vaincre et te maudire, Et toi, les yeux en pleurs, avec ton doux sourire, Au chevet de mon lit, te voilà revenu !", a écrit Alfred De Musset dans un poème adressé à George Sand.



Le chevet, l'alcôve évoquent des images d'intimité : le mot "alcôve" est issu de l'espagnol alcoba, la chambre à coucher et les Espagnols l'ont emprunté à l'arabe "al-cobba" qui désigne un dôme, une coupole, une voûte, une petite chambre.



Le nom chevet, lui, vient du latin, caput, capitis, la tête : on perçoit un suffixe de diminutif adjoint au mot "chef", le chevet étant l'endroit où l'on pose la tête.



Et aussitôt, surgit toute une famille de mots : le chef se trouve à la tête d'un groupe, d'une famille...



On pense aussi au couvre-chef, au sous-chef, au chef-d’œuvre, au cheptel, au chapiteau...

De nombreux mots contiennent une forme savante du radical qui vient directement du latin "caput" : capitaine, capital, capiteux, capitonner, capituler, récapituler, décapiter.



D'autres mots viennent à l'esprit : cap, caporal, accaparer, rescapé, escapade, cape, capot, capote, décapoter, capuchon, capuche, capucin, capucine.



Que de noms variés aux significations diverses ! Grades militaires, fleur, parfum capiteux qui monte à la tête, capitale d'un pays, verbes guerriers...



Le terme "chevet" , lui, restitue une ambiance chaleureuse, douce, celle d'une chambre, symbole de l'amour, du secret, de l'intimité.



Les sonorités, la chuintante "ch", la fricative "v" traduisent cette impression de douceur, de tendresse. Le suffixe de diminutif contribue aussi à suggérer une idée affective.



Associé à des nuits étoilées, le chevet fait penser à un monde de rêves.



Notre chevet nous berce de songes, accompagne nos nuits, il nous ouvre les portes de l'amour, celles de l'oubli.



Lieu essentiel, le chevet doit être douillet, confortable : lieu par excellence du repos, le chevet me plaît : il suscite mille images de bonheur, de douceurs, de tendresse !



Le chevet nous renvoie à l'enfance, à un monde d'harmonie, de rêverie... Il évoque aussi des lectures de prédilection avec le "livre de chevet"... qui nous emporte vers la nuit, les rêves.



Dans le texte de Musset, le chevet est associé à l'amour dans un moment d'intimité et de retrouvailles : merveilleux extrait empreint de lyrisme, grâce aux exclamations, au vocabulaire affectif, au procédé de répétition : "te voilà revenu."



Nous ne percevons plus l'origine du mot chevet, mais ce terme qui signifie "la petite tête", avec son suffixe de diminutif, suggère une idée de bien-être, comporte une nuance affective.

