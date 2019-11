Barbara Furtuna, les voix corses...

Quatre chanteurs à la voix profonde et mélodieuse, deux guitares : voilà de quoi émouvoir et enchanter tout un public...

Barbara Furtuna nous fait découvrir des chants corses traditionnels, mais aussi tout un répertoire de nouvelles créations...

Le récital commence avec un air de guitare, puis une voix qui résonne, qui fait vibrer la langue corse, puis quatre voix à l'unisson : un chant qui roucoule, un chant fait pour consoler les âmes....

Des voix apaisantes, des sonorités qui font rêver... Le public est conquis dès les premières notes.

Le deuxième chant nous berce encore de ses envolées de douces sonorités...

Puis, c'est un chant religieux plus sombre qui nous émeut : en latin, d'abord puis en corse...

"Stabat Mater dolorosa

Juxta Crucem lacrimosa

Dum pendebat Filius."

"Debout, la Mère des douleurs

Se dresse le visage en pleurs,

Sous la croix où pend son Fils."

Les chanteurs égrènent d'autres mélodies envoûtantes... chansons d'amour, poésies emplies d'échos sonores... le choeur des voix est magnifique...

"Nous avons besoin de poètes, de penseurs qui viennent apporter une lumière nouvelle, quitte à contrarier, à déranger...", commente un des chanteurs.

C'est alors un chant mélancolique et lancinant qui évoque aussi un thème religieux :

"Maria, O di senteli gridà

Ci portanu l’angunia

Chì l’ora hè venuta avà

Maria, O tempu ùn ne ferma più

À morte è cusì sia

U to figliolu Gesù

Tandu penserai à tanti ghjorni è tanti mesi

Per ghjunghjene oghje à tamanti malanni

È per ch’ella sia più dolce la to offesa

Maria, avà nun ti scurdà

Marie,

J’entends les clameurs

Qui nous annoncent l’agonie

Car l’heure est arrivée

Marie,

Il ne reste plus de temps

C’est la mort annoncée

De ton fils Jésus

Rappelle-toi de ces jours et ces mois

Pour arriver à ce jour funeste

Et pour que ta douleur soit plus douce

Marie, souviens t’en à présent

De ses premiers pas à ses premiers mots

Tu as été la mère de chaque instant de chaque pleur

Il n’y a pas de plus belle école que la vie

Marie, l’heure est arrivée"

Puis, c'est un chant d'amour empli de gaieté, très rythmé qui séduit encore le public...

Des messages viennent ponctuer les chansons : la Corse, terre agro-pastorale est devenue une terre résidentielle... L'appétit des promoteurs est sans limite, il ne faut pas sacrifier toute une jeunesse et une partie de notre âme sur l'autel du profit.

Des anecdotes aussi : un voyage en Albanie, l'occasion d'échanges enrichissants, la découverte d'une langue, d'une culture différentes...

Des plaisanteries sur la légendaire lenteur des Corses viennent émailler le concert.

Le récital s'achève avec l'hymne corse, le Salve Regina, chanté à cappella.



"Dio vi salvi Regina

E Madre Universale

Per cui favor si sale

Al Paradiso.

Voi siete gioia e riso

Di tutti i sconsolati,

Di tutti i tribolati,

Unica speme.

A voi sospira e geme

Il nostro afflitto cuore,

In un mar di dolore

E d'amarezza.

Maria, mar di dolcezza

I vostri occhi pietosi,

Materni ed amorosi

A noi volgete.

Noi miseri accogliete

Nel vostro santo Velo

Il vostro Figlio in Cielo

A noi mostrate.

Gradite ed ascoltate,

O Vergine Maria,

Dolce, clemente e pia,

Gli affetti nostri.

Voi dei nemici nostri

A noi date vittoria ;

E poi l'Eterna gloria

In Paradiso. Que Dieu vous garde, Reine,

Et Mère universelle

Par qui on s'élève

Jusqu'au Paradis.

Vous êtes la joie et le rire

De tous les attristés,

De tous les tourmentés,

L'unique espérance..

Vers vous soupire et gémit

Notre cœur affligé

Dans une mer de douleur

Et d'amertume.

Marie, mer de douceur,

Vos yeux pieux

Maternels et aimants,

Tournez-les vers nous.

Nous, malheureux, accueillez-nous,

En votre saint Voile

Votre fils au Ciel

Montrez-le nous.

Acceptez et écoutez

Ô Vierge Marie,

Douce, clémente et pieuse,

Nos marques d'affection.

Sur nos ennemis

Donnez-nous la victoire ;

Et puis l'Éternelle gloire

Au Paradis."



Un beau moment de partage, de sensibilité, d'émotions... Des voix mélodieuses qui ont charmé et envoûté le public nombreux venu assister à ce concert...

