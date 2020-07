C’est comme une ritournelle...

"C'est comme une musique, une ritournelle dont on n'entendrait pas tous les mots, un chant qui laisserait son souvenir, des images, des personnages un jour rêvés... des éclats de rire, des rêves, des lettres d'amour et des tableaux blancs sur fond de cruauté insupportable, de souffrances impardonnables... Et toujours, ce même air qui reste... quelques notes lancinantes qui vous accompagnent et ne vous lâchent plus... une autre façon dorénavant de penser la mer", a écrit l'auteur italien Alessandro Baricco, dans son roman, intitulé Océan mer.



La ritournelle, la chanson de la mer ! Belle image qui évoque des murmures incessants, le flux et le reflux de l'onde amère !

Voilà un mot qui chante par son sens, par ses sonorités ! Il vient d'un nom italien "ritornello", qui désigne la "répétition d'un motif musical", dérivé de "ritorno, le retour", auquel on a ajouté un suffixe de diminutif -elle.

Voilà un mot qui tourbillonne grâce à la gutturale, "r" répétée, la dentale "t" pleine d'éclats, ses différentes voyelles !

Son suffixe lui donne un air engageant et sympathique avec sa valeur de diminutif qu'on retrouve dans quelques mots : la ruelle, la tourelle, la margelle, la demoiselle...

Ce mot nous fait entendre des musiques, des refrains familiers : nous avons, tous, une ritournelle qui tourne dans nos têtes !

Nous avons, tous, un refrain du présent ou du passé qui nous revient, nous emporte, nous exalte et nous séduit !

Trois petites notes de musique et nous voilà emplis d'émotions, d'enthousiasme, de bonheur !

Tant de chansons, tant d'airs nous reviennent en mémoire ! Les ritournelles font partie de notre vie : que serions-nous sans la musique, sans les chansons ?

Tendresse, émotions, tristesse, joies, révoltes des ritournelles !

Musiques, airs entraînants, chants de lumières !

Les ritournelles nous emportent dans leurs tourbillons de souvenirs, elles rythment nos vies, évoquent des moments précis, des bonheurs, des peines, des êtres chers.

Les ritournelles sont l'essence même de nos souvenirs, elles nous rappellent tant d'émotions, de joies, de parcelles de bonheurs !

Notes de musique, refrains répétés qui s'imprègnent dans nos mémoires, les ritournelles nous sont indispensables pour apprécier le monde, le voir sous un autre jour, le redécouvrir...

Les ritournelles nous accompagnent en maintes circonstances, elles nous bercent de leurs airs entraînants, de leurs paroles pleines d'émotions, de sensibilité...

